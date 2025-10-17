Lenkijos teismas neleido išduoti įtariamojo „Nord Stream“ byloje Vokietijai

Įtariamasis, įvardytas kaip Volodymyras Z, buvo ieškomas Vokietijoje pagal Europos arešto orderį. Jis buvo sulaikytas rugsėjo pabaigoje Pruškove netoli Varšuvos ir nuo to laiko yra laikomas areštinėje.
Vokietijos Karlsrūhės miesto federalinės prokuratūros duomenimis, 46-erių metų vyras yra kvalifikuotas naras ir, kaip įtariama, priklausė grupei, kuri 2022 m. rugsėjį padėjo sprogstamuosius užtaisus ant dujotiekio „Nord Stream“ vamzdynų netoli Bornholmo salos Baltijos jūroje.
Prokuratūra jį kaltina sprogmens detonacijos sukėlimu ir antikonstituciniu sabotažu.
Per išpuolį įvykę sprogimai taip smarkiai apgadino du dujotiekius, kad jais nebuvo galima transportuoti dujų. Sprogimai užfiksuoti netoli Danijai priklausančios Bornholmo salos. Netrukus po to trijuose iš keturių vamzdynų buvo aptikti keturi dujų nuotėkiai.
Iki tol dujotiekiu „Nord Stream 1“ į Vokietiją keliavo rusiškos gamtinės dujos, tačiau tuo metu, kai buvo įvykdytas išpuolis, dujų tiekimo procesas buvo sustojęs. Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą, „Nord Stream 2“ dar nebuvo paleistas.
LenkijaVokietijaNord Stream
Rodyti daugiau žymių