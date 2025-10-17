Netylant diskusijoms apie svarbų susitikimo klausimą – Vengrijos pažadas V. Putinui

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas ir V. Putinas penktadienį kalbėjosi telefonu ir aptarė Budapešte planuojamą JAV ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, eilinį kartą staiga persigalvojęs dėl 2022 m. Rusijos pradėtos invazijos į Ukrainą, paskelbė, kad tikisi per dvi savaites Budapešte susitikti su V. Putinu ir iš naujo siekti susitarti su juo dėl taikos.
V. Orbanas yra artimiausias D. Trumpo ir V. Putino sąjungininkas Europos Sąjungoje ir griežtas Vakarų paramos Kijevui kritikas.
„Su nekantrumu laukiame prezidento Vladimiro Putino ir, žinoma, užtikrinsime, kad jis galėtų atvykti į Vengriją, surengti sėkmingas derybas ir grįžti namo“, – spaudos konferencijoje sakė užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto.
V. Orbanas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad kalbėjosi su V. Putinu, ir pridūrė, jog „pasirengimai vyksta pilnu tempu!“
Kremlius teigė, kad pokalbis įvyko V. Orbano, kuris „išreiškė pasirengimą Budapešte surengti galimą Rusijos ir Amerikos aukščiausiojo lygio susitikimą“, prašymu.
Kremlius pirmiau teigė, kad iki aukščiausiojo lygio susitikimo dar reikia išspręsti daugybę klausimų.
V. Orbanas pirmiau pareiškė, kad Budapeštas yra „iš esmės vienintelė vieta Europoje, kur šiandien galima surengti tokį susitikimą“, nes Vengrija nuosekliai pasisako už taiką.
Susitikimo vieta pasirinkus Budapeštą, apeinamas V. Putinui dėl įtariamų karo nusikaltimų išduotas Tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderis.
Vengrija paskelbė pasitraukianti iš TBT, tačiau iki 2026 m. birželio teoriškai vis dar yra jo narė.
Vizito logistika lieka neaiški, ypač atsižvelgiant į tai, kad, Maskvai prieš trejus metus įsiveržus į Ukrainą, ES uždarė savo oro erdvę Rusijoje registruotiems lėktuvams.
Klausimų kilo ir socialiniuose tinkluose – vartotojai kėlė klausimus, kaip V. Putino lėktuvas, arba bet kokia kita transporto priemonė, pasiektų Vengriją.
Vengrija geografiškai yra apsupta TBT narių – Austrijos, Slovakijos, Čekijos, Lenkijos ir Serbijos. Šalis taip pat turi nedidelę pasienio dalį su prieš Rusiją kariaujančia Ukraina.
Šiais metais Vengrija yra priėmusi Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, kuriam taip pat išduotas TBT arešto orderis.
V. Orbano rengiamas D. Trumpo ir V. Putino aukščiausiojo lygio susitikimas kelia nuogąstavimų ES, nes V. Orbanas nuolat pažeidžia bloko vienybę atsisakydamas siųsti ginklus Ukrainai, trukdydamas Kijevui siekti narystės ES ir stabdydamas griežtesnių sankcijų taikymą Rusijai.
Praėjusių metų liepą V. Orbanas supykdė kitus ES lyderius, nes, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Vengrija rotacijos būdu tapo šalių bloko pirmininke, su apsišaukėliška „taikos misija“ lankėsi Kyjive, Maskvoje, Pekine bei susitiko su D. Trumpu, kuris tuo metu buvo dar tik kandidatavo į prezidentus.
JAVVladimiras PutinasRusija
Rodyti daugiau žymių