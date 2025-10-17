Per sprogimą daugiabutyje Rumunijoje žuvo trys žmonės, 17 – sužeista
2025 m. spalio 17 d. 13:07
Per smarkų sprogimą daugiabutyje Rumunijos sostinėje Bukarešte žuvo mažiausiai trys žmonės. Dar 17 asmenų buvo sužeisti, įskaitant du vaikus. Vieno vaiko gyvybei gresia pavojus, pranešė rumunų žiniasklaida, remdamasi gelbėjimo tarnybomis.
Daugiaaukštis pastatas gali griūti, todėl baiminamasi, kad aukų skaičius gali išaugti. Gelbėjimo operacija tęsiasi. Kodėl įvyko sprogimas, informacijos kol kas nėra.