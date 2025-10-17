Žiniasklaida: Saudo Arabija derasi su JAV dėl gynybos susitarimo

Aukštas JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos atstovas laikraščiui sakė: „Vyksta pokalbiai, kad kažkas būtų pasirašyta, kai atvyks kronprincas, tačiau detalės dar nėra suderintos“. Anot pranešimo, diskutuojama sutartis panaši į JAV ir Kataro paktą. Šiame teigiama, kad bet kokia ginkluota ataka prieš Katarą laikoma grėsme JAV.
Saudo Arabija jau seniai siekia garantijų, panašių į susitarimą su Kataru. Tai dalis JAV pastangų normalizuoti santykius tarp vadovybės Rijade ir Izraelio. Praėjusį mėnesį Saudo Arabija jau pasirašė abipusį gynybos paktą su branduolinį ginklą turinčiu Pakistanu.
JAV valstybės departamentas, anot „Financial Times“, pareiškė, kad bendradarbiavimas su Karalyste gynybos srityje yra „stiprus mūsų strategijos regione pagrindas“, tačiau nesutiko komentuoti galimo susitarimo detalių.
Saudo ArabijaJAVsusitarimas
Rodyti daugiau žymių