Izraelis: Rafacho sienos kirtimo punktas bus atidarytas tik tada, kai bus grąžinti įkaitų kūnai

2025 m. spalio 18 d. 20:23
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kanceliarija šeštadienį pareiškė, kad Rafacho sienos kirtimo punktas bus atidarytas tik tada, kai „Hamas“ perduos Gazoje vis dar laikomus visų mirusių įkaitų palaikus.
„Ministras pirmininkas Netanyahu nurodė, kad Rafacho perėjimo punktas liktų uždarytas iki tolesnio pranešimo“, – teigiama pareiškime.
„Galimybė jį vėl atidaryti bus svarstoma atsižvelgiant į tai, kaip „Hamas“ vykdys savo įsipareigojimus grąžinti įkaitus ir žuvusiųjų kūnus bei įgyvendinti sutartas paliaubų sąlygas“, – pridūrė kanceliarija.
Prieš tai šeštadienį Palestinos ambasada Kaire paskelbė, kad pirmadienį Rafacho perėja tarp Gazos ir Egipto bus vėl atidaryta, kad Egipte gyvenantys palestiniečiai galėtų grįžti į Gazą.
Ketvirtadienį Izraelio valdžios institucijos pareiškė, kad, vėl atidarius perėją, per ją bus leidžiama judėti tik žmonėms, bet ne humanitarinei pagalbai.
Praėjusių metų gegužės 7 d. Izraelio kariuomenė perėmė Rafacho sienos perėjimo punkto kontrolę Palestinos pusėje, tvirtindama, kad šis objektas buvo naudojamas teroristų tikslais, ir pareikšdama rimtai įtarianti, kad jis taip pat naudojamas kontrabandiniams ginklams gabenti.
Po to bet koks judėjimas per sienos kirtimo punktą buvo uždraustas – toks draudimas galiojo ir Jungtinių Tautų personalui.
Sienos kirtimo punktas buvo trumpam atidarytas 2025 m. sausio 19 d. įsigaliojusių Izraelio ir „Hamas“ paliaubų metu.
