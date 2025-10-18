Po D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikimo – geros naujienos: CNN įvardijo du svarbiausius momentus

Kaip pažymi leidinys, net po kelių mėnesių diplomatinių manevrų D. Trumpas vis dar suteikia Rusijos prezidentui V. Putinui dar vieną šansą jį įtikinti, užuot ėjęs tiesiai į karinį eskalavimą. Tačiau, kaip rašo CNN, po susitikimo socialiniuose tinkluose D. Trumpas užsiminė apie ugnies nutraukimą palei dabartines fronto linijas, o tai reiškia, kad Kyjivas galėtų su tuo sutikti.
„Turime sustoti ten, kur esame. Svarbu sustoti ten, kur esame, ir tada kalbėti“, – CNN sakė V. Zelenskis spaudos konferencijoje po susitikimo.
Ši diena Ukrainai galėjo baigtis daug blogiau
Pirma, D. Trumpas gyrė mirtinus „Tomahawk“ privalumus, kurių tiekimui, jo teigimu, buvo skirta jo susitikimas su V. Zelenskiu.
„Tai grėsmė, kuri buvo neįmanoma, kai D. Trumpas tik atėjo į valdžią: prezidentas su pasitenkinimu davė suprasti, kad gali perduoti V. Zelenskiui visą savo ginklų arsenalą, leidžiant Ukrainai smogti Rusijai“, – rašo CNN.
Kaip pabrėžia leidinys, naujas D. Trumpo požiūris gali ilgainiui priartinti susitarimo sudarymą, kurio, pasak JAV prezidento, V. Putinas vis dar nori.
Tuo pačiu metu lieka keletas problematiškų klausimų.
JAV neturi arsenalo, kad galėtų suteikti „tūkstančius“ „Tomahawk“ raketų. Šios raketos paprastai paleidžiamos iš jūros, todėl Ukraina geriausiu atveju gaus keliasdešimt raketų, kurias turės pritaikyti paleidimui iš sausumos. Jos taip pat yra labai brangios, o jų nuotolis yra ne daug didesnis nei dronų, kuriuos Ukraina šiuo metu naudoja.
„Jei Kyjivas jas panaudotų, jam tektų pataikyti į taikinius, kurių vertė siekia 2 milijonus dolerių (red. past. – tiek pat, kiek viena „Tomahawk“ raketa), o tai reiškia smūgius į svarbius karinius ar vyriausybinius objektus, kuriuos D. Trumpas gali vetuoti“, – rašo CNN.
Antra, D. Trumpas nebijo pripažinti, kad V. Putinas su juo žaidžia.
Kaip pažymi CNN, Budapešto viršūnių susitikime V. Putinas susitiks su JAV prezidentu, kuris, galbūt, yra išmintingesnis dėl savo praeities klaidų, padarytų santykiuose su Kremliaus vadovu, ir žino ko reikia, kad pritrauktų Maskvos dėmesį. Dabar D. Trumpas paklausė Europos sąjungininkų patarimo: V. Putinas aiškiai reaguoja į jėgą.
Ar V. Putinas gali sau leisti tęsti karą?
Kaip pažymi CNN, situacija fronte gali pasikeisti per kelias savaites iki žiemos laikotarpio pradžios. Rusijos puolimas atviroje vietovėje ir per mažus kaimelius palieka Ukrainą nepalankioje padėtyje, tačiau, pagrindinės Kyjivo pozicijos iš esmės išliko nepakitusios.
„Atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių, resursų ir moralės krizę, kuri gegužę užklupo Ukrainą, tai glumina ir potencialiai keičia artimiausių mėnesių dinamiką. V. Putinas vėl sužaidė savo karines kortas, bet (kol kas) nepasiekė savo tikslų. Po kelių savaičių žiemos orai apsunkins Rusijos pėstininkų, kurie slėpėsi po žaluma nuo Kyjivo dronų grėsmės, judėjimą“ , – rašoma CNN.
Leidinys pažymi, kad V. Putinas vargiai gali sau leisti kariauti visą žiemą, visą pavasarį ir visą vasarą, kad vėl siektų vis minimalistiškesnių tikslų.
„Dujų trūkumas dėl Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms, infliacijos augimas, nestabilūs mokėjimai samdiniams ir nuolatinis Maskvos nesugebėjimas pasiekti realaus proveržio rodo, kad jis to negali padaryti“, – nurodo CNN.
Parengta pagal „Unian“ inf.