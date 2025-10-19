Izraelio kariuomenė pranešė identifikavusi dar vieno įkaito palaikus

Kariuomenė informavo įkaito Roneno Engelio šeimą, kad jo palaikai yra Izraelyje, o ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras pakartojo, kad Izraelis negailės pastangų, „iki tol, kol visi žuvę įkaitai bus repatrijuoti“.
54 metų R. Engelą, Nir Ozo kibuco gyventoją, „Hamas“ pagrobė iš jo namų ir nužudė 2023 m. spalio 7 d., o jo kūną nugabeno į Gazą. Izraelio kariuomenė paskelbė apie jo mirtį 2023 m. gruodžio 1 d.
Izraelio vyriausybė sekmadienį pranešė, kad „Hamas“ perdavė daugiau įkaitų palaikų, nes delsimas surasti po griuvėsiais Gazos Ruože palaidotus kūnus kelia pavojų trapioms paliauboms.
Įkaitų kūnų, vis dar esančių Gazoje, klausimas tapo kliūtimi įgyvendinant paliaubas, nes Izraelis neatidaro pagrindinių vartų į teritoriją tol, kol nebus sugrąžinti visi žuvusiųjų kūnai.
Pagalbos agentūros paragino vėl atidaryti Rafacho pasienio perėją iš Egipto, kad būtų paspartintas maisto, degalų ir vaistų tiekimas.
Tuo tarpu Gazos gelbėtojai pranešė, kad nepaisant paliaubų kai kuriose vietovėse vėl prasidėjo smurtas.
Šeštadienį „Hamas“ pavaldi Gazos civilinės gynybos agentūra pranešė, kad Izraelio kariams paleidus du tankų sviedinius į autobusą, buvo rasti devynių palestiniečių – dviejų vyrų, trijų moterų ir keturių vaikų iš Shaabanų šeimos – kūnai. Per sprogimų žuvusių dar dviejų žmonių kūnai kol kas nerasti, sakė agentūra.