Nelaimė Honkonge: nuo kilimo ir tūpimo tako į jūrą nuslydo krovininis lėktuvas, žuvo du žmonės

2025 m. spalio 20 d. 08:14
Honkongo tarptautiniame oro uoste nuo kilimo ir tūpimo tako į jūrą nuslydo krovininis lėktuvas, žuvo du žmonės, pirmadienį pranešė vietos žiniasklaida.
Šis Turkijos oro linijų ACT „Boeing 747“ laineris nukrypo nuo kilimo ir tūpimo tako ir nuslydo į vandenį. Filmuotoje medžiagoje, kuria pasidalino vietos žiniasklaidos priemonės, matyti pusiau paniręs lėktuvas su nuplėšta uodega.
Remiantis pranešimais, didelis reaktyvinis lėktuvas, kuriame buvo keturi įgulos nariai, prieš tai ant oro uosto kilimo ir tūpimo tako susidūrė su transporto priemone, kuri dėl susidūrimo jėgos taip pat buvo įstumta į jūrą.
Žuvo du šioje transporto priemonėje buvę žmonės. Krovininio lėktuvo įgula nenukentėjo ir buvo išgelbėta, sakoma pranešimuose.
Kaip pranešama, nelaimė įvyko apie 3.50 val. vietos (sekmadienį 22.50 val. Lietuvos) laiku. Ji, regis, neturėjo didelės įtakos keleivių srautui dideliame tarptautiniame oro uoste, kurio internetinėje svetainėje iš pradžių nebuvo pranešta apie jokius didelius vėlavimus ar atšaukimus.
