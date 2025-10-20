Prieš D. Trumpo ir V. Putino susitikimą Budapešte – pokytis JAV delegacijoje

Kaip praneša „Ukrinform“, remdamasi „The Wall Street Journal“ ir „Deutsche Welle“, Jungtinės Valstijos planuoja surengti daugiau parengiamųjų derybų su Rusija nei prieš rugpjūčio aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje.
Ukrainos ir Europos pareigūnai, kaip pranešama, palankiai įvertino šį pokytį.
Užkulisiuose D. Trumpo komanda siekia sustiprinti būsimas derybas su V. Putinu pasitelkdama galingesnes diplomatines priemones nei tos, kurios buvo panaudotos Aliaskoje.
WSJ pažymi, kad D. Trumpo sprendimas surengti dar vieną susitikimą su V. Putinu susijęs su tam tikra rizika, nes ankstesnis susitikimas baigėsi be reikšmingų rezultatų ir buvo plačiai vertinamas kaip Maskvos pergalė.
Spalio 16 d., likus dienai iki Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito į JAV, D. Trumpas dvi valandas telefonu kalbėjosi su V. Putinu. Po pokalbio jis paskelbė apie susitarimą susitikti su Kremliaus vadovu Budapešte. Pasirengimą susitikimui JAV ir Rusijos delegacijos turėtų aptarti kitą savaitę.
