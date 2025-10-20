Sulaikytas ukrainiečių šeimą Šveicarijoje šlykščiai išplūdęs rusas

Pasak šeimos, 42 metų vyras, identifikuotas kaip A. Vabikas, pasidarė agresyvus, išgirdęs Olena Dudnik kalbant ukrainiečių kalba su savo vyru.
O. Dudnik, kuri „Instagram“ paskelbė vaizdo įrašą apie incidentą, sakė, kad vyras įžeidė ir grasino šeimai, smogė jos vyrui ir vartojo necenzūrinius žodžius.
„Aš keliavau traukiniu su vyru ir mūsų sūnumi (vienerių metų ir 10 mėnesių) ir sėdėjome priešais šiuos „žmones“, jei juos galima vadinti žmonėmis! Konfliktas prasidėjo dėl to, kad šis asmuo išgirdo, kaip aš su vyru kalbėjau ukrainiečių kalba! Mano vyras gimė Šveicarijoje, turi Šveicarijos pilietybę ir puikiai supranta ukrainiečių kalbą, o jo tėvai yra kilę iš Baltarusijos“, – rašė O. Dudnik.
„Tada įvyko fizinis smurtas, muštynės, ir buvo iškviesta policija! Noriu, kad ši situacija būtų paviešinta. Tikiuosi atkreipti Šveicarijos policijos ir valdžios institucijų dėmesį, nes mūsų vietoje gali atsidurti kita ukrainiečių šeima!“ – pridūrė ji.
Kiti „Instagram“ vartotojai komentavo vaizdo įrašą, sakydami, kad atpažino tą vyrą. Viena soc. tinklo vartotoja rašė, kad A. Vabikas yra iš Rygos, gyvena Ciuriche ir potencialiai turi kelias socialinių tinklų paskyras.
Kita vartotoja teigė, kad A. Vabikas 2025 m. birželio mėn. Berno geležinkelio stoties „Lidl“ parduotuvėje užpuolė jos šeimą, grasino ukrainiečiams, gąsdino vaikus ir vulgariai šūkavo.
Berno kantono policija patvirtino šį incidentą ir pranešė, kad A. Vabikas buvo sulaikytas – valdžios institucijos pažymėjo, kad jis neturi Šveicarijos pilietybės.
Ukrainos ir socialinės žiniasklaidos pranešimai rodo, kad A. Vabikas anksčiau buvo grasinęs kitoms moterims fiziniu smurtu ir seksualine prievarta. Jo partnerė yra ukrainietė iš Odesos, turinti pabėgėlio statusą Šveicarijoje.
Žvalgybos šaltiniai, įskaitant projektą „Molfar“, praneša, kad A. Vabikas yra žinomas dėl agresyvaus elgesio ukrainiečių kalba kalbančių žmonių atžvilgiu. Jis yra paskelbęs nuotraukas, kuriose vilki marškinėlius su užrašu „Rusija mano širdyje“ ir turi matrioškos tatuiruotę ant rankos.
Jis studijavo Londono kompiuterijos ir vadybos mokslų koledže bei Kenterberio Kristaus bažnyčios universitete ir, kaip pranešama, dirbo virėju.
Šveicarijos valdžios institucijos teigia, kad tiria šį atvejį.
Parengta pagal „Kyiv Post“ inf.
UkrainaRusijaŠveicarija
