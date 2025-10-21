D. Tuskas: Lenkijoje sulaikyti 8 įtariamieji planavę sabotažą

Pareigūnai teigia, kad Rusija prieš Lenkiją vykdo hibridinį karą, o jame pasitelkia padegimus ir kibernetines atakas. Taip Kremlius siekia destabilizuoti valstybes, kurios padeda nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai.
„Vidaus saugumo agentūra (ABW), bendradarbiaudama su kitomis tarnybomis, pastarosiomis dienomis įvairiose šalies vietose sulaikė 8 asmenis, įtariamus rengus sabotažo išpuolius“, – D. Tuskas pranešė socialinėje platformoje „X“.
Premjeras pridėjo, kad operatyvinė veikla tęsiasi, bet smulkiau nekomentavo.
Už specialiąsias tarnybas atsakingas ministras Tomaszas Siemoniakas socialinėje platformoje „X“ paskelbė, kad įtariamieji užsiėmė karinių objektų ir kritinės infrastruktūros objektų žvalgyba, rengėsi sabotažo veiksmams ir tiesioginių išpuolių įvykdymui.