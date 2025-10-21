Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

D. Tuskas: Lenkijoje sulaikyti 8 įtariamieji planavę sabotažą

2025 m. spalio 21 d. 11:11
Lenkijos saugumo tarnybos sulaikė 8 asmenis, įtariamus planavus įvykdyti sabotažą įvairiuose šalies regionuose, antradienį paskelbė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, praneša „TVP World“.
Daugiau nuotraukų (1)
Pareigūnai teigia, kad Rusija prieš Lenkiją vykdo hibridinį karą, o jame pasitelkia padegimus ir kibernetines atakas. Taip Kremlius siekia destabilizuoti valstybes, kurios padeda nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai.
„Vidaus saugumo agentūra (ABW), bendradarbiaudama su kitomis tarnybomis, pastarosiomis dienomis įvairiose šalies vietose sulaikė 8 asmenis, įtariamus rengus sabotažo išpuolius“, – D. Tuskas pranešė socialinėje platformoje „X“.
Premjeras pridėjo, kad operatyvinė veikla tęsiasi, bet smulkiau nekomentavo.
Už specialiąsias tarnybas atsakingas ministras Tomaszas Siemoniakas socialinėje platformoje „X“ paskelbė, kad įtariamieji užsiėmė karinių objektų ir kritinės infrastruktūros objektų žvalgyba, rengėsi sabotažo veiksmams ir tiesioginių išpuolių įvykdymui.
 
Donaldas TuskasLenkijaSabotažas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.