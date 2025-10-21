Lenkus pašiurpino lietuvių šeimos avantiūra: į pavojingą žygį pasiėmė 9 mėn. kūdikį

Tuo metu kalnų takas buvo padengtas kietu sniegu ir ledu. Šeima lipo sąlygomis, kurios „reikalauja ne tik tinkamos įrangos, bet ir patirties bei budrumo“, rašo „TVP World“.
Nepaisant pakartotų S. Stocho, kito gido, Slovakijos gelbėtojo ir vietinės kalnų trobelės darbuotojų įspėjimų, lietuviai tęsė kopimą.
„Jie nešė kūdikį ir tikino, kad eis į viršūnę,“ – pasakojo S. Stochas, kurį citavo „Tatromaniak“. Po kurio laiko šeima sėkmingai pasiekė aukščiausią Lenkijos tašką.
Pinigai svarbiau už saugumą
Jau nusileidžiant pora suvokė, kad sąlygos pernelyg pavojingos, ir paprašė S. Stocho paskolinti specialius batų apkaustus bei palydėti žemyn. Gidas atsisakė, nes rišti grupę virve reikštų riziką visiems nuslysti, jei paslystų vienas žmogus.
S. Stochas patarė kviesti gelbėtojus – tai esą vienintelė saugi išeitis. Tėvai atsisakė, nes neturėjo kelioninio draudimo.
„Jie mieliau rizikavo vaiko gyvybe, nei mokėjo už gelbėjimą,“ – rašoma „Tatromaniak“ įraše. Susidūręs su grėsme gyvybei, S. Stochas nusprendė kūdikį paimti ir pats nunešti žemyn.
„Žingsnis po žingsnio, su maksimaliu susikaupimu, jis parnešė vaiką į saugią vietą,“ – rašoma pranešime. Paak profilio, „labai tikėtina, kad jis išgelbėjo to vaiko gyvybę“.
Socialinių tinklų sprogo
Įvykis sukėlė komentarų bangą, smerkiančią lietuvius tėvus. „Tatromaniak“ įrašas „Facebook“ greitai peržengė 10 tūkst. reakcijų riba. Istorija ėmė dalintis Lenkijos ir Slovakijos naujienų portalai.
„Man gaila tokio tėvų vaiko,“ – reagavo vienas vartotojas.
Kitas komentavo: „Žmonėms visiškai perkaista galvos.“ Daugelis ragino pranešti policijai dėl vaiko gyvybės pavojingo vertimo rizikuoti.
Kitas komentatorius įspėjo dėl ateities: „Kadangi viskas baigėsi gerai ir niekas nenukentėjo, tėvai esą tai prisimins kaip „gražų šeimos prisiminimą“
Lipimas į aukščiausią Lenkijos kalną yra populiarus, bet techniškai sudėtingas maršrutas. Rudenį ir ankstyvą žiemą apledėję takai paverčia maršrutą itin pavojingu.
Lenkijos kalnų gelbėjimo tarnyba TOPR reguliariai perspėja tikrinti sąlygas ir be žieminės įrangos – apkaustų, šalmų ir ledkirčių – vengti aukštikalnių takų.