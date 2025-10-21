Paryžiaus prokurorė: vagystės iš Luvro nuostoliai siekia daugiau nei 100 mln. JAV dolerių

Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau transliuotojui RTL sakė, kad muziejaus kuratorė tokia suma įvertino nuostolius, tačiau vagys jos negaus, jei jiems „kils labai prasta mintis išlydyti šias brangenybes“.
Sekmadienį vagys iš Luvro muziejaus pavogė neįkainojamas karališkąsias brangenybes per įžūlų vos septynias minutes trukusį apiplėšimą vidury baltos dienos.
88 mln. eurų arba 102 mln. JAV dolerių žalą prokurorė L. Beccuau pavadino „nepaprastai didele“ suma. Tačiau ji teigė, kad dar didesnius nuostolius patyrė Prancūzijos istorinis paveldas.
Tai buvo naujausia vagystė iš Prancūzijos muziejų pastaraisiais mėnesiais, todėl valdžios institucijos skuba stiprinti apsaugos priemones. Dešimtys tyrėjų vis dar ieško kaltininkų, remdamiesi teorija, kad tai buvo organizuota nusikalstama grupuotė.
Vagys užlipo ant sunkvežimio užkeltomis kopėčiomis ir įsilaužė į muziejų, o bėgdami pametė deimantais nusagstytą karūną.
L. Beccuau patvirtino, kad sekmadienio apiplėšime dalyvavo keturi asmenys, ir teigė, kad valdžios institucijos analizuoja įvykio vietoje rastus pirštų atspaudus. Detektyvai ieško vaizdo kamerų aplink Luvrą ir pagrindiniuose greitkeliuose iš Paryžiaus įrašų, tikėdamiesi aptikti motoroleriais pabėgusių plėšikų pėdsakų.
LuvrasPrancūzijaParyžius
