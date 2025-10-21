Paryžiuje – dar vieno muziejaus apiplėšimas

Iš karto po vagystės, įvykdytos rugsėjo 16 d. – likus kiek daugiau nei mėnesiui iki praėjusį sekmadienį įvykusios įžūlios juvelyrinių dirbinių vagystės iš garsiojo Luvro muziejaus, – muziejaus direktorius pareiškė, kad nusikaltimą įvykdė „itin profesionali komanda“.
Rugsėjo 30 d. Barselonoje dėl įsilaužimo į Gamtos istorijos muziejų ir daugiau nei 1 mln. JAV dolerių vertės aukso grynuolių vagystės buvo sulaikyta 24 metų kinė, pranešė Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau.
Spalio 13 d. įtariamoji buvo perduota Prancūzijos valdžios institucijoms, jai pareikšti kaltinimai vagyste ir nusikalstamu sąmokslu ir tą pačią dieną skirtas ikiteisminis areštas.
Tyrimo metu nustatyta, kad įsilaužimo dieną ji išvyko iš Prancūzijos ir ruošėsi grįžti į Kiniją.
Sulaikymo metu ji bandė atsikratyti beveik vieno kilogramo išlydyto aukso gabalėlių, pranešė prokurorė, daugiau informacijos nepateikdama.
Gamtos istorijos muziejaus kuratorius eksponuojamų aukso grynuolių vagystę pastebėjo po to, kai valytoja pranešė apie muziejuje rastas duženas.
Tarp pavogtų eksponatų – XVIII a. gauti grynuoliai iš Bolivijos, auksas iš Rusijos Uralo regiono, kurį 1833 m. padovanojo caras Nikolajus I, taip pat aukso karštinės laikų aukso grynuoliai iš Kalifornijos.
Be to, buvo pavogtas penkių kilogramų grynuolis iš Australijos, rastas 1990 m., sakė L. Beccuau.
Ji pridūrė, kad pavogta beveik šeši kilogramai natūralaus aukso ir padaryta 1,5 mln. eurų žala, pažymėdama, kad šių dirbinių istorinė ir mokslinė vertė yra neįkainojama.
Natūralusis auksas – tai metalo lydinys, kurio sudėtyje yra natūralaus, nerafinuoto aukso ir sidabro.
Tyrėjai nustatė, kad dvi muziejaus durys buvo išpjautos šlifuokliu, o vitrina išlaužta naudojant degiklį.
Netoliese buvo rasti įrankiai, įskaitant degiklį, šlifuoklį, atsuktuvą, dujų balionus ir pjūklus.
Pasak L. Beccuau, stebėjimo kamerų filmuotoje medžiagoje matyti, kad netrukus po 1.00 val. nakties į muziejų įėjo ir apie 4.00 val. jo patalpas paliko vienas įsibrovėlis.
Ji pridūrė, kad tyrimas tęsiamas.
Policija taip pat tebeieško vagių, kurie sekmadienį vidury baltos dienos įvykdė įžūlų apiplėšimą ir iš Luvro muziejaus pavogė neįkainojamų karališkųjų brangenybių.
Šis apiplėšimas vėl pakurstė ginčą dėl nepakankamo saugumo Prancūzijos muziejuose.
PrancūzijaParyžiusKinija
