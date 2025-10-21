Po tragiškos lietuvės žmogžudystės – tautiečių vienybė Londone: jau surinko milžinišką sumą

Apie galimybę rinkti paramą be tėvų likusiai trijų vaikų šeimai informavo „Facebook“ puslapis „Lithuanian Community of South Coast“ (liet. „Pietų pakrantės lietuvių bendruomenė). Paramą organizuoja Jungtinės Karalystės (JK) lietuvių bendruomenė.
„Pinigai mamos nesugrąžins, bet rytojų gali kiek palengvinti. Protu nesuvokiamas likimas ištiko vaikus. Prisidėti galite kiekvienas“, – rašoma lietuvių bendruomenės „Facebook“ puslapyje.
Paramos rinkimo puslapyje „Gofundme“ jautriai kreipiamasi į žmones, galinčius paaukoti nelaimės sukrėstai šeimynai.
„Yra akimirkų, kurios viską pakeičia. Akimirkų, po kurių niekas nebebūna taip, kaip buvę iki šiol. Tokia akimirka sudaužė ir šios šeimos pasaulį į tūkstančius nebesurenkamų šipulių… Iš gyvenimo buvo žiauriai ir neteisingai išplėšta Agnė – moteris, kuri buvo viskas tiems, kurie ją pažinojo. Mylinti, šeimai atsidavusi mama, švelni dukra, ištikima draugė, geraširdė kaimynė. Žmogus, kurio šypsena šildė, apkabinimas ramino, o širdis niekada nepavargo dalinti aplinkiniams meilę“, – rašoma portale.
Toliau rašoma, jog trys vaikai liko be svarbiausio žmogaus – mamos.
„Jos trys vaikai liko be svarbiausio žmogaus – be mamos. Mažesnieji – be švelnumo, saugumo ir rankų, kurios visada guosdavo.
Vyriausioji dukra – ką tik pradėjusi savarankišką gyvenimo kelią – šiandien priversta būti stiprybe mažiesiems.
Tai ne tik netektis. Tai – begalinis skausmas, tyla ir tuštuma, kurios negali užpildyti niekas. Mes visi galime padaryti tai, ką žmonės sugeba geriausiai – būti šalia ir padėti.
Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas paaukotas euras ar svaras, kiekvienas pasidalinimas šia žinia – tai lyg ranka, švelniai apkabinanti be mamos likusius vaikus ir jautrus balsas, sakantis: „Jūs nesate vieni.“ – rašoma „Gofundme“ portale.
Įrašo autoriai skatina prisidėti neabejingus žmones prie paramos šeimai, padedant bent dalinai išgyventi sunkiai suvokiamus sunkumus.
„Nuoširdžiai kviečiame visus neabejingus prisidėti prie paramos Agnės vaikams. Padėkime jiems išgyventi šį sunkų laiką, kad tamsą po truputį galėtų pakeisti šviesa.
Ačiū už Jūsų gerumą. Ačiū, kad net ir tokioje begalinėje tamsoje padedate šiai šeimai pajausti šviesą. Agnės šviesa niekada neišblės – ji gyvens jos vaikų širdyse ir mūsų atjautoje“, – tokia jautria žinute baigiamas įrašas.
Šiuo metu yra surinkta kiek daugiau nei 24 tūkst. svarų, kai numatytas tikslas siekė vos 10 tūkst. svarbų ribą.
Žmogžudystė Rytų Londone
Lrytas primena, jog Rytų Londone įvykdytas kraupus nusikaltimas šokiravo vietos bendruomenę. Žmonos nužudymu įtariamas vyras, skelbė BBC.
Pasak britų visuomeninio transliuotojo, tiek auka, tiek įtariamasis – lietuviai.
Policija ir greitosios pagalbos medikai buvo iškviesti į Cranham Road gatvę, Hornchurche, apie 1 val. nakties vietos laiku šeštadienį, kur jie rado Agnės Druskienės kūną su durtinėmis žaizdomis.
40-metė moteris buvo paskelbta mirusia įvykio vietoje, pranešė policija.
Įvykio vietoje suimtas ir įtariamasis – 43-ejų Augustinas Druskis. Pirmadienį jis stos prieš Barkingside Magistrates' Court teismą.
Jungtinė KaralystėŽmogžudystėsLondonas
