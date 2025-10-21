Lrytas Premium prenumerata tik
Prancūzijos karinis jūrų laivynas apšaudė greitaeigį narkotikų kontrabandininkų katerį

2025 m. spalio 21 d. 14:51
Prancūzijos karinis jūrų laivynas Atlanto vandenyne atidengė ugnį į greitaeigį katerį, jį sustabdė, suėmė įgulą ir konfiskavo bemaž 2,4 tonos kokaino, kurio vertė siekia 128 milijonus eurų, antradienį pranešė valdžios institucijos.
Prancūzijos Atlanto vandenyno prefektūros duomenimis, laivas buvo jėga sustabdytas praėjusios savaitės penktadienį vakare prie Portugalijai priklausančio Madeiros salyno, esančio vandenyne netoli Maroko krantų.
Operacija buvo įvykdyta veiksmus koordinuojant su JAV ir Jungtinės Karalystės policija bei bendradarbiaujant su Portugalijos ir Ispanijos valdžios institucijomis, nurodoma prefektūros pranešime.
Narkotikų kontrabandos laivui sustabdyti buvo pasitelktas karinio jūrų laivyno karinis laivas su jame esančiu sraigtasparniu, karinio jūrų laivyno stebėjimo lėktuvas ir Prancūzijos pakrančių apsaugos laivas.
„Stabdant greitaeigį katerį reikėjo panaudoti jėgą, nes jis atsisakė paklusti nurodymams sustoti“, – nurodoma sakoma prefektūros pranešime.
Iš viso laive rasta ir konfiskuota 2 373 kg kokaino, kurio vertė – apie 128 mln. eurų.
Katerio įgulos nariai buvo areštuoti. Kiek jų buvo ir kokios jų tautybės pranešime nenurodoma.
