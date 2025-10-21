Šaltinis: Saudo Arabiją valdantis princas kitą mėnesį Vašingtone susitiks su D. Trumpu

Sosto įpėdinis Mohammedas bin Salmanas atvyks lapkričio 17 d. ir kitą dieną susitiks su D. Trumpu, teigė šaltinis, pageidavęs neviešinti jo pavardės.
Apie kelionę pranešta Gazos Ruože įsigaliojus D. Trumpo tarpininkautoms trapioms paliauboms.
Saudo Arabija – islamo namai ir didžiausia pasaulyje naftos eksportuotoja – šiltai pasveikino susitarimą.
Prieš karui Gazos Ruože prasidedant 2023 m. spalį Saudo Arabija vedė pirmines derybas su JAV dėl santykių su Izraeliu normalizavimo mainais į saugumo ir energetikos garantijas. Tačiau karui tęsiantis Rijadas sustabdė procesą, pareiškęs, kad nepripažins Izraelio, kol nebus sukurta Palestinos valstybė.
Saudo ArabijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
Rodyti daugiau žymių