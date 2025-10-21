Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Šaltinis: Saudo Arabiją valdantis princas kitą mėnesį Vašingtone susitiks su D. Trumpu

2025 m. spalio 21 d. 20:54
Saudo Arabijos faktinis valdovas kitą mėnesį per trijų dienų vizitą Vašingtone susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, pranešė vyriausybei artimas šaltinis.
Daugiau nuotraukų (1)
Sosto įpėdinis Mohammedas bin Salmanas atvyks lapkričio 17 d. ir kitą dieną susitiks su D. Trumpu, teigė šaltinis, pageidavęs neviešinti jo pavardės.
Apie kelionę pranešta Gazos Ruože įsigaliojus D. Trumpo tarpininkautoms trapioms paliauboms.
Saudo Arabija – islamo namai ir didžiausia pasaulyje naftos eksportuotoja – šiltai pasveikino susitarimą.
Prieš karui Gazos Ruože prasidedant 2023 m. spalį Saudo Arabija vedė pirmines derybas su JAV dėl santykių su Izraeliu normalizavimo mainais į saugumo ir energetikos garantijas. Tačiau karui tęsiantis Rijadas sustabdė procesą, pareiškęs, kad nepripažins Izraelio, kol nebus sukurta Palestinos valstybė.
Saudo ArabijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.