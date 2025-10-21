Slovakijos teismas 21 metams už grotų siunčia vyrą, kuris pašovė šalies premjerą

72-ejų poetas Jurajus Čintula 2024 m. gegužės 15 d. iš arti keturis kartus šovė į nacionalistą, Kremliui draugišką R. Fico ir sunkiai jį sužeidė. Išpuolis įvyko po vyriausybės posėdžio Slovakijos Handlovos mieste, kai R. Fico išėjo į gatvę pasisveikinti su rėmėjais.
J. Čintula, kuris buvo sulaikytas įvykio vietoje, sakė, kad pašovė R. Fico ketindamas jį sužeisti, bet ne nužudyti. Vis dėlto teismas pripažino jį kaltu dėl kaltinimų „terorizmu“ ir nuteisė jį 21 metus kalėti griežto režimo kalėjime. Skaitydamas nuosprendį, teisėjas Igoris Kralikas pareiškė, kad J. Čintula veikė „siekdamas sustabdyti tinkamą vyriausybės funkcionavimą“.
„Teismui nekilo abejonių, kad buvo įvykdytas nusikaltimas, kuris buvo ypač sunkus“, – pridūrė jis.
Skaitant nuosprendį, J. Čintula atrodė ramus, jis buvo nusisukęs nuo sausakimšos salės. Jo advokatas Namiras Alyasry po posėdžio žurnalistams sakė, kad jis nuosprendį „greičiausiai skųs“.
„Buvo verta“
Teismo procesas specialiame baudžiamajame teisme centriniame Banska Bystricos mieste prasidėjo liepos mėnesį. Pats R. Fico parodymų nedavė, tačiau po išpuolio tyrėjams pateikė vaizdo pareiškimą, kuris buvo parodytas teisme. Prokurorai iš pradžių apkaltino J. Čintulą tyčine žmogžudyste, tačiau vėliau nusikaltimą perkvalifikavo į „teroristinę“ ataką, atkreipdami dėmesį į politinį motyvą.
„Buvo verta“, – sušuko J. Čintula, kai anksčiau šį mėnesį išeidinėjo iš teismo rūmų, pateikęs baigiamąjį pareiškimą; jo žodžius citavo vietos žiniasklaida.
Remiantis nutekintu vaizdo įrašu, po šaudynių J. Čintula policijai sakė, kad norėjo pareikšti protestą dėl R. Fico vyriausybės veiksmų, įskaitant karinės pagalbos karo draskomai Ukrainai sustabdymą.
R. Fico buvo atliktos dvi ilgos operacijos ir jis į darbą grįžo po dviejų mėnesių. 61-erių politikas dabar jau ketvirtą kartą eina ministro pirmininko pareigas ir vadovauja trijų partijų koalicijai, kuri Europos Sąjungos (ES) ir NATO narę Slovakiją, turinčią 5,4 mln. gyventojų, valdo nuo 2023 m.
Po R. Fico sugrįžimo į valdžią jo vyriausybė ėmėsi griežtų priemonių prieš ne pelno siekiančias organizacijas, kultūros institucijas ir kai kurias žiniasklaidos priemones, kurias ji laiko „priešiškomis“, o tai šioje labai susiskaldžiusioje šalyje sukėlė protestus.
Praėjusį mėnesį parlamentas pritarė Konstitucijos pataisai, kuria siekiama apriboti LGBTQ asmenų teises, o tai yra didelių pokyčių, pagal kuriuos nacionalinė teisė taip pat įgyja viršenybę prieš ES teisę, dalis.
Ryšiai su Rusija
Tai, kad R. Fico puoselėja ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, taip pat sukėlė tūkstantinius slovakų protestus, kurių šūkis – „Slovakija yra Europa“.
Baigiamajame pareiškime teismui akivaizdžiai susijaudinęs J. Čintula sakė, kad imtis veiksmų jį paskatino „moralinė neviltis“. Jis savo gynybą vadino „manifestu (…) visiems tiems, kurie mano, kad valdžios arogancijai, korupcijai ir melui nėra vietos šalyje, kurioje augs mūsų vaikai“.
J. Čintula, kuris kadaise buvo R. Fico gerbėjas, pakeitė nuomonę, kai, pasak jo, „nuo galios apsvaigęs“ ministras pirmininkas „pradėjo iškraipyti tiesą“ ir priimti „neracionalius sprendimus, kurie kenkia šiai šaliai“. Apibūdindamas išpuolį, J. Čintula sakė žinojęs, kad turi „vos kelias sekundes apsispręsti“, kai stovėjo minioje priešais R. Fico.
„Premjeras (…) įkūnijo per daugybę metų sukauptą nusivylimą ir neviltį“, – tvirtino J. Čintula.
R. Fico savo ruožtu apkaltino J. Čintulą esant „neapykantos produktu, žiniasklaidos ir opozicijos sukurtu žudiku“.