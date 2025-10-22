Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Austrijos kancleriui C. Stockeriui bus operuota nugara

2025 m. spalio 22 d. 20:35
Austrijos kancleriui Christianui Stockeriui turi būti atlikta nugaros operacija, trečiadienį paskelbė jo biuras.
Daugiau nuotraukų (1)
65 metų kancleris jau kurį laiką kenčia skausmus. Gydytojų patarimu, kitą savaitę jam bus atlikta įprasta procedūra, sakoma pranešime ir priduriama, kad po jos Ch. Stockeris kurį laiką eis pareigas iš namų.
Kancleriui nesant, prireikus jį pakeis vicekancleris Andreasas Bableris arba valstybės sekretorius Alexanderas Pröllis, sakoma pranešime.
Nebodamas artėjančios operacijos, trečiadienį Ch. Stockeris dalyvavo Vakarų Balkanų viršūnių susitikime Londone. Prieš susitikimą jis apibūdino Europos Sąjungos plėtrą, įtraukiant Vakarų Balkanų šalis, kaip saugumo politikos būtinybę.
„Jei neįtvirtinsime savo gyvenimo būdo regione, tai padarys kiti: Rusija, Kinija ir Turkija jau laukia pasirengusios“, – perspėjo Ch. Stockeris, nuo kovo vadovaujantis Austrijos konservatorių Liaudies partijos, socialdemokratų ir liberalios NEOS koalicijai.
Austrijanugaros operacija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.