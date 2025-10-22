Luvras pirmąkart po brangenybių vagystės vėl atveria duris

Nuo 9 val. (vietos, 10 val. Lietuvos laiku), kai Luvras paprastai ir atsidaro, į šią pasaulinio garso įstaigą pradėjo eiti pirmieji lankytojai, tačiau muziejus nurodė, kad Apolono galerija, kuri sekmadienį buvo apiplėšta, lieka uždaryta.
Daugybė tyrėjų medžioja sekmadienį įvykdyto apiplėšimo kaltininkus, remdamiesi teorija, kad tai buvo organizuota nusikalstama grupuotė, kuri pasinaudojo ant sunkvežimio užkeltomis kopėčiomis, kad įsilaužtų į muziejų.
Nusikaltėliai sprukdami pametė deimantais nusagstytą karūną, tačiau pavogė aštuonis neįkainojamus dirbinius, įskaitant smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas I padovanojo savo žmonai imperatorienei Marijai Luizai, bei diademą, kuri kadaise priklausė imperatorienei Eugenijai ir kuri yra papuošta beveik 2 tūkst. deimantų.
Praėjus dienai po vagystės, nusivylę turistai buvo apgręžti prie Luvro įėjimo Paryžiaus centre, o antradienį muziejus liko uždarytas, kaip numatyta jo įprastame tvarkaraštyje. Tai labiausiai lankomas muziejus pasaulyje – praėjusiais metais jo koridorius ir galerijas apžiūrinėjo 9 mln. žmonių. Apiplėšimas vėl sukėlė ginčus dėl saugumo stokos Prancūzijos muziejuose – praėjusį mėnesį buvo nusitaikyta į dar dvi įstaigas.