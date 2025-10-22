Muziejaus direktorė: iš Luvro sprukusių vagių pamestą karūną pavyks restauruoti

XIX a. karūną, kadaise priklausiusią Napoleono III žmonai imperatorienei Eugenijai, puošia 1 354 deimantai ir 56 smaragdai, rašoma muziejaus interneto svetainėje.
„Pirminiai vertinimai rodo, kad įmanoma atlikti delikačią restauraciją“, – pasakė Laurence des Cars.
L. Des Cars teigimu, karūna greičiausiai buvo aplamdyta ne nuo smūgio į žemę, bet dėl to, kad plėšikai mėgino ją ištraukti per skylę vitrinoje, kuri pasirodė esanti per maža.
Pasak jos, ji buvo „aplamdyta, kai buvo imama iš vitrinos“.
2014 m. atlikus tyrimą, Apolono galerijoje karališkosioms brangenybėms saugoti buvo užsakytos naujos itin atsparios „aukštos klasės juvelyrinių dirbinių vitrinos“, – paaiškino L. des Cars.
„Stiklas nebuvo išdaužtas. Jis buvo suskaldytas ir vagys sugebėjo pro jį įkišti rankas, bet stiklas laikėsi tvirtai“, – pridūrė ji.
Vagys paspruko su dar aštuoniais daiktais, tarp kurių buvo smaragdų ir deimantų vėrinys, kurį Napoleonas I padovanojo savo žmonai imperatorienei Marijai Luizai.
LuvrasPrancūzijaapiplėšimas
