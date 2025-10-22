Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

NATO paskelbė apie trečiadienį vyksiantį netikėtą D. Trumpo ir M. Rutte susitikimą

2025 m. spalio 22 d. 09:22
NATO netikėtai paskelbė, kad generalinis sekretorius Markas Rutte trečiadienį Vašingtone susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Neplanuojamos jokios viešos spaudos konferencijos, antradienio vakarą pareiškė Aljanso atstovė Allison Hart.
Daugiau nuotraukų (1)
Šis susitikimas įvyks tuo metu, kai D. Trumpas ir toliau deda pastangas užbaigti karą Ukrainoje. Jis praėjusią savaitę telefonu kalbėjosi su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir užsiminė apie planus Budapešte surengti galimą susitikimą su Kremliaus šeimininku. Tačiau JAV žiniasklaida, remdamasi šaltiniais D. Trumpo administracijoje, antradienį pranešė, kad susitikimas Budapešte buvo atidėtas.
Ukraina tikisi, kad jei V. Putinas nepadarys nuolaidų, D. Trumpas atnaujins paramą Kyjivui ir pritars JAV gamybos kruizinių raketų „Tomahawk“ pardavimui.
„Kuo toliau sieks Ukrainos ginklai, tuo didesnis bus Rusijos noras užbaigti karą“, – antradienio vakarą paskelbtoje vaizdo žinutėje pareiškė V. Zelenskis.
Apie politinę ir karinę paramą Ukrainai penktadienį bus kalbamasi ir Londone vyksiančiose vadinamosios Norinčiųjų koalicijos, kuriai vadovauja Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, derybose. M. Rutte paprastai dalyvauja tokiuose pagrindinių Ukrainos rėmėjų susitikimuose.
 
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Markas RutteJAV
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.