NATO paskelbė apie trečiadienį vyksiantį netikėtą D. Trumpo ir M. Rutte susitikimą

Šis susitikimas įvyks tuo metu, kai D. Trumpas ir toliau deda pastangas užbaigti karą Ukrainoje. Jis praėjusią savaitę telefonu kalbėjosi su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir užsiminė apie planus Budapešte surengti galimą susitikimą su Kremliaus šeimininku. Tačiau JAV žiniasklaida, remdamasi šaltiniais D. Trumpo administracijoje, antradienį pranešė, kad susitikimas Budapešte buvo atidėtas.
Ukraina tikisi, kad jei V. Putinas nepadarys nuolaidų, D. Trumpas atnaujins paramą Kyjivui ir pritars JAV gamybos kruizinių raketų „Tomahawk“ pardavimui.
„Kuo toliau sieks Ukrainos ginklai, tuo didesnis bus Rusijos noras užbaigti karą“, – antradienio vakarą paskelbtoje vaizdo žinutėje pareiškė V. Zelenskis.
Apie politinę ir karinę paramą Ukrainai penktadienį bus kalbamasi ir Londone vyksiančiose vadinamosios Norinčiųjų koalicijos, kuriai vadovauja Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, derybose. M. Rutte paprastai dalyvauja tokiuose pagrindinių Ukrainos rėmėjų susitikimuose.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Markas RutteJAV
Rodyti daugiau žymių