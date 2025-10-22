Lrytas Premium prenumerata tik
Orkos nuskandino dar vieną jachtą: suskubę žvejai išgelbėjo šeimą su 3 vaikais

2025 m. spalio 22 d. 13:07
Lrytas.lt
Prie Portugalijos Penichės krantų orkos nuskandino jachtą, kuria plaukė du suaugusieji ir trys vaikai. Apie įvykį praneša „Portugal Resident“.
Laivas penktadienio popietę pasiuntė „Mayday“ signalą, kurį priėmė jūrų gelbėjimo tarnyba. Į vietą išsiųstas Oro pajėgų sraigtasparnis, karinio jūrų laivyno fregata ir gelbėjimo valtis iš Penichės stoties, o artimiausia žvejybinė valtis pirmoji pasiekė įgulą.
Pranešta, kad penkių asmenų jachtoje buvo trys vaikai. Visi išgelbėtieji Oro pajėgų sraigtasparniu perkelti į Montižiu oro bazę ir iš ten nuvežti į ligoninę.
Nuo rugsėjo pradžios prie Portugalijos krantų užfiksuota keliolika orkų atakų prieš laivus. Jos taip pat pasitaiko ir Gibraltaro sąsiaurio rajone.
„Atlantic Orca Working Group“ teigimu, per pastaruosius penkerius metus užfiksuota 700 tokių incidentų. Anksčiau nukentėjo ir lenkų jachta „Grazie Mamma II“, priklausanti bendrovei „Morskie Mile“.
Atakų skaičius auga nuo 2000-ųjų, tačiau pastaraisiais metais jų sumažėjo. 2023 m. registruota apie 60 atvejų, o pernai – maždaug perpus mažiau.
Jūrų tyrėjas Martinas Biuwas iš Norvegijos Jūrų tyrimų instituto tvirtina, kad tikrosios priežastys neaiškios. M. Biuwas linksta prie versijos, jog tai gali būti žaidimas arba treniruotė prieš didesnį grobį.
