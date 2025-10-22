Lrytas Premium prenumerata tik
Prancūzijos eksprezidentą N. Sarkozy kalėjime saugo du asmens sargybiniai

2025 m. spalio 22 d. 13:06
Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurentas Nunezas trečiadienį patvirtino, kad buvusį prezidentą Nicolas Sarkozy saugos du apsaugos darbuotojai, kai šis atliks įkalinimo bausmę nusikalstamo sąmokslo byloje, susijusioje su Libija.
Buvęs valstybės vadovas, „atsižvelgiant į jo statusą ir jam kylančias grėsmes“, paprastai naudodavosi apsaugos priemonėmis, kurios „iš tiesų taikomos ir kalinimo metu“, vietos žiniasklaidai pareiškė L. Nunezas, patvirtindamas informaciją, kurią kiek anksčiau naujienų agentūrai AFP pateikė šaltiniai. Du apsaugos darbuotojai yra gretimoje kameroje Santė kalėjime Paryžiuje, į kurį N. Sarkozy buvo pasodintas antradienį.
Dešiniųjų pažiūrų lyderis, kuris šaliai vadovavo 2007–2012 m., praėjusį mėnesį buvo pripažintas kaltu dėl bandymo iš Muammaro al Gaddafio valdomos Libijos gauti finansavimą rinkimų kampanijai, po kurios jis buvo išrinktas. Jam dėl nusikalstamo sąmokslo buvo skirta penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Kalėjimo darbuotojai AFP sakė, kad N. Sarkozy greičiausiai bus laikomas 9 kv. m. dydžio kameroje kalėjimo izoliatoriuje, jog būtų galima išvengti kontakto su kitais kaliniais. Izoliatoriuje kalinami kaliniai gali išeiti iš kamerų vieną kartą per dieną į nedidelį kiemą, vieni. N. Sarkozy taip pat galės būti lankomas tris kartus per savaitę.
N. Sarkozy yra pirmasis buvęs kurios nors Europos Sąjungos (ES) šalies vadovas, kuris buvo įkalintas. Jis yra pirmasis už grotų patekęs Prancūzijos lyderis nuo Philippe‘o Petaino – su naciais kolaboravusio valstybės vadovo, kuris buvo įkalintas pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. Po pralaimėjimo rinkimuose 2012 m. jis susidūrė su daugybe teisinių problemų.
 
