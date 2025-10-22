Riaušių prie Kapitolijaus dalyvis, gavęs D. Trumpo malonę, suimtas dėl grasinimų demokratams

Niujorko valstijos policija sekmadienį pranešė, kad 34 metų Christopheris Moynihanas buvo suimtas „dėl teroristinio grasinimo“. Pareigūnai nurodė, kad Federalinio tyrimų biuro jungtinė terorizmo darbo grupė (FBI-JTTF) juos informavo, jog Ch. Moynihanas „grasino nužudyti Kongreso narį“.
Įtakingas demokratų įstatymų leidėjas Hakeemas Jeffriesas, kongresmenas nuo Niujorko valstijos, antradienį padėkojo teisėsaugai „už greitus ir ryžtingus veiksmus sulaikant pavojingą asmenį, kuris išsakė įtikinamą grasinimą mane nužudyti ir rimtai ketino jį įvykdyti“.
„Sulaikytą asmenį kartu su tūkstančiais smurtautojų, kurie sausio 6-ąją šturmavo JAV Kapitolijų, prezidentas Donaldas Trumpas atleido nuo bausmės pačią pirmąją savo darbo dieną“, – tęsė savo pareiškimą H. Jeffriesas.
„Nuo anksčiau šiais metais įvykusio visuotinio malonės suteikimo daugelis paleistų nusikaltėlių padarė naujų nusikaltimų visoje šalyje. Deja, mūsų drąsūs teisėsaugos vyrai ir moterys yra priversti gaišti laiką, kad apsaugotų mūsų bendruomenes nuo šių smurtautojų, kuriems malonė niekada neturėjo būti suteikta“, – teigė jis.
Ch. Moynihanas 2022 m. buvo pripažintas kaltu dėl trukdymo oficialiam procesui – t. y. padarius nusikaltimą, taip pat pripažino kaltę dėl iš viso penkių susijusių kaltinimų padarius nusižengimus. Jam buvo skirta 21 mėnesio laisvės atėmimo bausmė.
JAV teisingumo departamento duomenimis, daugiau kaip 1 500 asmenų buvo pateikti kaltinimai dėl nusikaltimų, susijusių su įsiveržimu į JAV Kapitolijų. D. Trumpas vos po kelių valandų nuo tada, kai pradėjo eiti pareigas, pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo suteikė malonę beveik visiems nuteistiesiems už nusikaltimus per 2021 m. riaušes.
KapitolijusDonaldas Trumpas (Donald Trump)JAV
Rodyti daugiau žymių