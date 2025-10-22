Lrytas Premium prenumerata tik
Šaltiniai: Kuboje sučiuptas JAV ieškomas fentanilio baronas kinas

2025 m. spalio 22 d. 20:46
Kuba suėmė Kinijos fentanilio baroną Zhi Dong Zhangą, liepą pabėgusį iš arešto Meksikoje, ieškomą Jungtinių Amerikos Valstijų, trečiadienį sakė Meksikos saugumo šaltiniai.
Prekeivis, žinomas slapyvardžiu „Brolis Wangas“ ir, kaip įtariama, susijęs su Meksikos „Sinaloa“ ir Chalisko „Naujosios kartos“ narkotikų karteliais, liks Kuboje laukti sprendimo dėl galimos ekstradicijos, pridūrė šaltiniai.
Zhi Dong Zhangas anksčiau šiais metais pabėgo iš namų arešto Meksikoje, laukdamas ekstradicijos į Jungtines Valstijas, išdavusias jo arešto orderį dėl kaltinimų pinigų plovimu.
Zhi Dong Zhangas laikomas „svarbiu tarptautinio pinigų plovimo operatoriumi“, atsakingu už „ryšių su kitais karteliais mezgimą siekiant gabenti fentanilį iš Kinijos į Centrinę Ameriką, Pietų Ameriką, Europą ir JAV“, praėjusiais metais sakė Meksikos saugumo sekretorius Omaras Garcia Harfuchas.
Vašingtonas, vadovaujant prezidentui Donaldui Trumpui, spaudžia Meksiką ir Kiniją pažaboti prekybą narkotikais, ypač fentaniliu – stipriu skausmą malšinančiu vaistu, sukėlusiu perdozavimo epidemiją Jungtinėse Valstijose.
Fentanilis yra sintetinis opioidas, 50 kartų stipresnis už heroiną, pagaminamas kur kas lengviau ir pigiau. Jis iš esmės pakeitė heroiną ir receptinius opioidus, tokius kaip oksikodonas, tapęs perdozavimo priežastimi Jungtinėse Valstijose.
Meksika yra pagrindinis Jungtinėse Valstijose parduodamo fentanilio šaltinis, tačiau Vašingtonas sutelkė dėmesį į Kinijoje įsikūrusius jo gamybai reikalingų ingredientų tiekėjus.
Komunistinė Kuba nepakomentavo pranešimo apie suimtą kiną.
