Vagystėje iš Luvro naudotą sunkvežimį pagaminusiai vokiečių firmai – nemokama reklama

Netoli Dortmundo įsikūrusi kėlimo įrangos gamintoja „Boecker“ socialiniuose tinkluose paskelbė prie Paryžiaus muziejaus stovinčio sunkvežimio nuotrauką su prierašu: „Kai tuoj vėl reikės lėkti“.
Pranešime rašoma, kad prietaisas, kurio pavadinimas – „Agilo“, gali gabenti iki 400 kilogramų krovinį, o jo variklis dirba taip „tyliai, kad vos girdisi“.
Bendrovės generalinis direktorius Alexanderis Boeckeris naujienų agentūrai AFP sakė, kad mašina buvo parduota „prieš kelerius metus klientui iš Prancūzijos, kuris Paryžiuje ir jo apylinkėse nuomoja tokio tipo įrangą“.
Paryžiuje neretai išvysi panašių įrenginių, mat daugumoje šio miesto daugiabučių namų liftai yra maži arba jų visai nėra.
Pasak A. Boeckerio, įtariami brangenybių vagys praėjusią savaitę susitarė dėl automobilio demonstracijos ir jos metu jį pavogė.
„Jie nuėmė kliento reklaminius užrašus ir pakeitė valstybinius numerius“, – paaiškino jis.
Sekmadienį žiūrėdami naujienų reportažus apie apiplėšimą, 42-ejų metų A. Boeckeris su žmona greitai suprato, kad baldų keltuvą pagamino jo bendrovė.
„Kai paaiškėjo, kad per apiplėšimą niekas nenukentėjo, priėmėme tai su humoru“ ir „pradėjome galvoti, kaip galėtume tuo pasinaudoti“, – pasakojo jis.
„Tai, žinoma, buvo proga pasinaudoti garsiausiu ir lankomiausiu muziejumi pasaulyje, kad atkreiptume dėmesį į savo įmonę“, – sakė jis.
„Šis nusikaltimas, žinoma, yra absoliučiai smerktinas, tai mes puikiai suprantame.“
Per sekmadienio apiplėšimą vagys sunkvežimį su ištraukiamomis kopėčiomis netrukus po atidarymo pastatė po muziejaus Apolono galerija.
Tada jie vidury baltos dienos užlipo kopėčiomis ir, įlipę pro langą, prapjovė vitrinas ir pavogė juvelyrinius dirbinius.
Jie pagrobė aštuonis neįkainojamus dirbinius, tarp kurių – smaragdų ir deimantų vėrinys, kurį Napoleonas I padovanojo savo žmonai imperatorienei Marijai Luizai, ir beveik 2 tūkst. deimantų nusagstyta diadema, kadaise priklausiusi imperatorienei Eugenijai.
Visa operacija truko vos septynias minutes.
