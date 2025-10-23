Baltieji rūmai: D. Trumpas suteikė malonę vienam iš įmonės „Binance“ įkūrėjų Changpengui Zhao

„Binance“ buvo įsteigta 2017 m. ir greitai tapo didžiausia pagal apimtį kriptovaliutų birža pasaulyje, o Ch. Zhao – milijardieriumi.
Atlikus įmonės veiklos tyrimą, 2023 m. pabaigoje Ch, Zhao prisipažino pažeidęs JAV kovos su pinigų plovimu įstatymus, o 2024 m. atliko keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Suteikus Ch. Zhao prezidento malonę, panaikinamas jo teistumas, o „Binance“, praėjus maždaug dvejiems metams po to, kai sutiko sustabdyti savo veiklą Amerikoje, kad būtų užbaigtas Teisingumo departamento pradėtas baudžiamasis tyrimas, dabar vėl gali grįžti į Jungtines Valstijas.
„Norėdama nubausti kriptovaliutų pramonę, Bideno administracija persekiojo Zhao, nors nebuvo jokių įtarimų dėl sukčiavimo ar aiškių nukentėjusiųjų“, – teigiama Baltųjų rūmų pareiškime, kurio tekstą gavo ir naujienų agentūra AFP.
Baltieji rūmai pareiškė, kad J. Bideno administracijos sprendimas patraukti Ch. Zhao baudžiamojon atsakomybėn ir skirti jam trejų metų laisvės atėmimo bausmę „smarkiai pakenkė Jungtinių Valstijų, kaip pasaulinės technologijų ir inovacijų lyderės, reputacijai“, ir pridūrė, kad „karas su kriptovaliutomis“ dabar baigėsi.
„Binance“ beveik metus siekė, kad Ch. Zhao būtų suteikta malonė, ketvirtadienį pranešė „Wall Street Journal“, pažymėdamas, kad „Binance“ buvo viena iš pagrindinių D. Trumpo šeimos kriptovaliutų įmonės „World Liberty Financial“ rėmėjų.
Nepaisant to, kad 2023 m. atsistatydino iš vyriausiojo vykdomojo įmonės „Binance“ direktoriaus pareigų, Ch. Zhao tebėra pagrindiniu bendrovės akcininku.
Kaip rodo neseniai leidinio „Financial Times“ atliktas tyrimas, įvairūs D. Trumpo šeimos kriptovaliutų verslai jiems atnešė apie milijardą dolerių ikimokestinio pelno.
D. Trumpas malonę Ch. Zhao suteikė po virtinės kitų panašių prieštaringai vertinamų sprendimų, pavyzdžiui, suteikti visuotinę malonę asmenims, nuteistiems už smurtą per 2021 m. sausio 6 d. riaušes prie JAV Kongreso rūmų.
D. Trumpas taip pat sušvelnino arba sumažino bausmę buvusiam respublikonų įstatymų leidėjui George‘ui Santosui, kuris buvo nuteistas už telefoninį sukčiavimą ir tapatybės vagystę.