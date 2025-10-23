Gatvės kamera užfiksavo tikrą vaiko košmarą: išgelbėjo laiku ir vietoje pasirodęs vyras

Tarnyba nurodė, kad peržiūrėjus miesto stebėjimo kameras užfiksuotos aplinkybės. Pareigūnai vietoje sugavo šunis ir perdavė juos veterinarui.
Nustatytam gyvūnų savininkui už tokį nusižengimą numatyta laisvės apribojimo bausmė, bauda arba papeikimas.
Prie pranešimo pridėtame vaizdo įraše matyti, kaip berniukas eina šaligatviu, o iš paskos seka trys šunys. Netikėtai šunys užpuola vaiką ir užspeičia jį į kampą, tačiau pro šalį važiavęs vairuotojas sustoja, nuveja gyvūnus ir padeda vaikui pasprukti.
„Norėtume atkreipti dėmesį į automobilio vairuotojo elgesį, kuris, rizikuodamas savo sveikata, neliko abejingas, – pabrėžta pranešime. – Jam reiškiame padėką už pilietišką laikyseną, vertą didelės pagarbos.“