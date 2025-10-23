Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Gatvės kamera užfiksavo tikrą vaiko košmarą: išgelbėjo laiku ir vietoje pasirodęs vyras

2025 m. spalio 23 d. 15:40
Lenkijos Bogatynės miestelyje trys šunys gatvėje užpuolė vaiką. Incidentas įvyko pirmadienį, spalio 20 d., apie 18 val. vakare tarnybos gavo pranešimą apie agresyvius šunis ir nedelsdamas nukreipė patrulį, kuris patvirtino įvykį.
Tarnyba nurodė, kad peržiūrėjus miesto stebėjimo kameras užfiksuotos aplinkybės. Pareigūnai vietoje sugavo šunis ir perdavė juos veterinarui.
Nustatytam gyvūnų savininkui už tokį nusižengimą numatyta laisvės apribojimo bausmė, bauda arba papeikimas.
Prie pranešimo pridėtame vaizdo įraše matyti, kaip berniukas eina šaligatviu, o iš paskos seka trys šunys. Netikėtai šunys užpuola vaiką ir užspeičia jį į kampą, tačiau pro šalį važiavęs vairuotojas sustoja, nuveja gyvūnus ir padeda vaikui pasprukti.
„Norėtume atkreipti dėmesį į automobilio vairuotojo elgesį, kuris, rizikuodamas savo sveikata, neliko abejingas, – pabrėžta pranešime. – Jam reiškiame padėką už pilietišką laikyseną, vertą didelės pagarbos.“
LenkijaŠunys

