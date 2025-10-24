Buvusio Suomijos prezidento knygoje – istorijos apie keistą V. Putino elgesį

S. Niinisto pasakoja apie V. Putino kandų humorą ir užuominas dėl Suomijos nepriklausomybės. Štai 2012 m. Sankt Peterburgo ekonomikos forume rusų lyderis svečiams pasiūlė 1845 m. derliaus vyną, leptelėdamas, esą anuomet „viskas buvo geriau“.
Suomijos vadovas tai suprato kaip dūrį, nes 1845 m. Suomijos valstybės nebuvo, o kraštas buvo autonomiška Didžioji Suomijos Kunigaikštystė, kurią valdė Rusijos imperijos caras.
„Greitai nužvelgiau stalą ir supratau, kad priminimas skirtas man“, – rašo buvęs Suomijos prezidentas.
Keistos dovanos ir užuominos
Knygoje aprašomos ir V. Putino dovanos, kurios ne kartą glumino S. Niinisto. Viena jų – garbės medalis, kadaise skirtas XIX a. suomių valstybės veikėjui Samueliui Werneriui von Troilui.
Šis buvęs Suomijos vyriausybės vadovas aštriai kritikavo caro Nikolajaus II rusinimo politiką. S. Niinisto įžvelgė paralelių su savo politine patirtimi ir vadino gestą keistu.
Per suomio 70-metį V. Putinas padovanojo C. Gustavo Emilio Mannerheimo ir jo šeimos asmeninių laiškų rinkinį. Mannerheimas vadovavo gynybai nuo Stalino invazijos 1939 m., o 1941 m. tapo de facto nacių Vokietijos sąjungininku prieš SSRS.
S. Niinisto komanda svarstė, ką reiškia tokios dovanos, kuriose tarsi pabrėžiama Suomijos apsisprendimo teisė.
„Kartu svarstėme, ką iš tiesų reiškia šios žinutės“, – rašo S. Niinisto.
Kelias į NATO ir V. Putino reakcija
Po 2022 m. invazijos santykiai atvėso, o S. Niinisto teigia vengęs naudoti galimą stojimą į NATO kaip derybinį žetoną. Anot jo, temą iškėlė pats V. Putinas, tvirtinęs, kad tuometinis JAV prezidentas Joe Bidenas mėgina gąsdinti Maskvą.
Netrukus S. Niinisto kartu su ministre pirmininke Sanna Marin paskelbė apie sprendimą stoti į Aljansą. Po kelių dienų per iš anksto sutartą skambutį S. Niinisto pranešė V. Putinui: „Suomija dabar prisijungia prie NATO.“
V. Putinas liko „stebėtinai ramus“, paliudijo suomis.
„Jis tiesiog ištarė: „Darote klaidą“, – prisimena S. Niinisto.
V. Putinas dar mestelėjo apie Suomijos apsisprendimą: „Amerikiečiai tikrai perims karinę kontrolę.“
Sauli NiinistoVladimiras PutinasSuomija
Rodyti daugiau žymių