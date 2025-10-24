Vaizdo kamera užfiksavo Luvro vagių pabėgimą: jau buvo pasiruošę sprukti

Įraše du vyrai leidžiasi pramoniniu keltuvu, vienas vilki geltoną liemenę, kitas mūvi motociklininko šalmą. Girdėti šūksniai ir keiksmažodžiai, o netrukus abu nuvažiuoja motoroleriu.
„Le Parisien“ ir BFMTV patvirtino įrašo autentiškumą. Žiniasklaida rašo, kad išlipę iš keltuvo vyrai mėgino jį padegti, tačiau to įraše nematyti.
Muziejaus vadovės paaiškinimai
„Patyrėme nesėkmę“, – pripažino Luvro direktorė Laurence des Cars. Ji tikino, kad saugumo sistemos veikė, bet pasirodė nepakankamos, todėl pavyko pavogti aštuonis papuošalus, kurių vertė beveik 90 mln. eurų.
Pasak L. des Cars, pernelyg vėlai aptiktas vagių įsibrovimas ir trūko išorinių kamerų, ypač nuo Senos pusės, kur ir įvyko įsilaužimas. Ji rekomendavo nedelsiant stiprinti apsaugą aplinkinėse gatvėse ir steigti policijos postą pačiame muziejuje.
Vagys vis dar ieškomi.
Iš Luvro dingo trys Bonapartų giminei priklausę juvelyrikos komplektai. Daugelio ekspertų nuomone, tai rimčiausia vagystė Luvro istorijoje.
Atsakomybė ir politinė reakcija
„Le Figaro“ praneša, kad muziejaus direktorė L. des Cars pateikė atsistatydinimą Eliziejaus rūmams, tačiau prezidentas Emanuelis Macronas jį atmetė. Tuo pat metu raginama skubiai įgyvendinti papildomas saugumo priemones.
Pareigūnai tęsia paieškas ir tyrimą. Luvras ruošia nuolatines patruliavimo ir vaizdo stebėjimo plėtros priemones, kad tokie atvejai nepasikartotų.