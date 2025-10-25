„Wagner“ užsakytą nusikaltimą įvykdžiusios grupuotės laukia ilgi metai kalėjime: už grotų siunčiamas ir 21-erių lietuvis

Penktadienį, spalio 24 d., „Old Bailey“ teisme ši byla apibūdinta kaip „planuota terorizmo ir sabotažo kampanija“, vykdyta Rusijos valstybės interesais.
Rusijos užsakymu 2024 m. kovo 20 d. sukeltas gaisras padarė 1,3 mln. svarų sterlingų (1,5 mln. Eur) žalą. Gaisrui gesinti prireikė aštuonių gelbėtojų komandų su 60 ugniagesiais. Aiškėja, kad išpuolį užsakė Rusijos samdinių grupuotė „Wagner“.
Grupės lyderis 21-erių Dylanas Earlas buvo nuteistas 17 metų laisvės atėmimo bausme, dar šešeri metai jam skirti lygtinai. Jis prisipažino kartu su 24-erių Jake'u Reevesu įvykdęs sunkų tyčinį padegimą. J.Reevesas buvo nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme, dar vieneri metai jam skirti lygtinai.
Prieš suėmimą D.Earlas taip pat planavo pagrobti turtingą Rusijos disidentą.
Bausmės paskelbtos ir dar keturiems prie nusikaltimo prisidėjusiems vyrams.
23-ejų Nii Mensah buvo nuteistas už sunkų tyčinį padegimą ir įkalintas devyneriems metams.
20-metis Ashtonas Evansas buvo nuteistas už tai, kad nepranešė policijai apie tai, ką žinojo apie planuojamą pagrobimą. Jis įkalintas devyneriems metams.
23-ejų Jakeemas Rose'as nuteistas už sunkų tyčinį padegimą. Vyrui nelaisvėje teks praleisti aštuoneriems metams ir 10 mėnesių.
O lietuvis Ugnius Ašmena nuteistas septyneriems metams. Aiškėja, kad už sunkų tyčinį padegimą į kalėjimą pasiųstas vyras suorganizavo pabėgimo automobilį.
Parengta pagal BBC informaciją.
NusikaltimasUkrainaRusija
