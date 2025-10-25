Iš V. Zelenskio lūpų – užuomina apie slaptą planą: V. Putinui būtų sunkiau

Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis po „norinčiųjų koalicijos“ susitikimo pranešė, kad Rusijai bus taikoma daugiau sankcijų. Kalbama apie apribojimus, panašius į tuos, kuriuos jau įvedė JAV.
V. Zelenskis atkreipė dėmesį, kad Vašingtono sankcijos yra labai teisingas JAV prezidento Donaldo Trumpo žingsnis. Bendrovės, kurioms buvo taikytos sankcijos, eksportuoja daug naftos.
Pasak jo, visi „norinčiųjų koalicijos“ dalyviai sutiko, kad būtina toliau daryti spaudimą Rusijos naftai, naftos bendrovėms, terminalams ir tanklaivių laivynui.
„Šiandien priėmėme sprendimus, kurie mums gali padėti. Kol kas viešai neskelbsime visų detalių, kad V. Putinui būtų sunkiau“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Jis taip pat pridūrė, kad nors rusai ir sako, kad sankcijos jokiu būdu nekenkia jų ekonomikai, Rusijoje tebesitęsia eilės degalinėse, regionų bankrotas ir federalinio biudžeto deficitas.
„Būtent sankcijos yra viena iš skaudžiausių priemonių V. Putinui. Asmeniškai jam“, – pabrėžė Ukrainos valstybės vadovas.
„Norinčiųjų koalicija“
Spalio 24 d., Ukrainos prezidentas V. Zelenskis lankėsi Londone ir dalyvavo „norinčiųjų koalicijos“ susitikime.
Susitikimo pabaigoje Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paskelbė, kad jo šalis artimiausiu metu perduos Ukrainos gynėjams papildomus naikintuvus „Mirage“.
