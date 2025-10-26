0-metė moteris buvo ekstubuota, tačiau jos sveikatos būklė, nors gydytojų apibūdinta kaip stabili, išlieka sunki. Tuo pačiu metu ant jų 4 metų vaiko kūno taip pat buvo rasti nubrozdinimai. Remiantis turima informacija, 40-metės sūnus vaikų psichologui pasakė, kad jis atsistojo priešais motinos kūną, norėdamas ją apsaugoti.
Mažas berniukas kartu su 8 mėnesių broliuku gydomas Vaikų ligoninėje ir yra nuolat stebimas valdžios institucijų.
Lietuvės buvęs darbdavys atskleidė, kad jauną moterį praeityje skriaudė kiti du partneriai.
Primename, kad dėl žiauraus smurtinio išpuolio Graikijoje 40-metė lietuvė moteris į ligoninę buvo paguldyta kritinės būklės. Jos 50-metis vyras graikas žiauriai ją sumušė jų vaikų akivaizdoje Koropi mieste. Vietinės valdžios institucijos tiria incidentą ir paėmė vaikus į globą.
Graikijoje, Koropi mieste, įvyko šokiruojantis smurto šeimoje atvejis, į kurį buvo įtraukta 40-metė moteris lietuvių kilmės ir jos 50-metis vyras. Smurtinis incidentas įvyko ketvirtadienį, spalio 23 d., poros namuose, jų dviejų nepilnamečių vaikų akivaizdoje. Pagal pranešimus, vyras iš pradžių iškvietė policiją, teigdamas, kad namuose rado kraujuojančią savo partnerę. Tačiau pareigūnai pastebėjo neatitikimus jo parodymuose ir įtarė jo keistą elgesį, todėl nusprendė atlikti tolesnį tyrimą.
Pranešama, kad išpuolis įvyko ketvirtadienį apie 16 val. poros namuose Agios Nektarios gatvėje. 50-metis vyras tariamai kelis kartus smogė savo partnerei, dėl ko ji prarado sąmonę.
Policija patvirtino, kad moteris buvo užpulta poros vaikų akivaizdoje. Vyras kreipėsi į greitosios pagalbos tarnybą, teigdamas, kad rado ją sužalotą, tačiau jo versija prieštarauja liudytojų, tarp jų ir jo paties vaiko, parodymams.
Policija patvirtino savo įtarimus, kai poros vyresnysis vaikas, ketverių metų amžiaus, savo žodžiais apibūdino įvykius, kurie vedė prie smurtinio išpuolio. Du vaikai, 4 metų ir 3,5 mėnesių amžiaus, buvo paimti iš namų ir dabar yra socialinių darbuotojų globoje. Nepilnamečių prokuratūra buvo informuota, kad užtikrintų jų apsaugą ir gerovę.
50-metis vyras yra sulaikytas ir jam pateikti sunkūs kaltinimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Pranešimai rodo, kad jis buvo anksčiau areštuotas 2023 m. už panašų incidentą, susijusį su ta pačia auka, taip pat jų vaiko akivaizdoje. Greitosios pagalbos tarnybos moterį nugabeno į „Raudonojo Kryžiaus“ ligoninę, kur ji tebėra intubuota intensyviosios terapijos skyriuje ir kovoja už savo gyvybę. Šaltiniai apibūdina jos sužalojimus kaip itin sunkius, patirtus dėl pakartotinių smūgių ir spyrių į galvą bei kūną.
