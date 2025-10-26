Lrytas Premium prenumerata tik
Ispanija prie Kanarų sulaikė 6,5 tonų kokaino siuntą

2025 m. spalio 26 d. 17:52
Ispanijos policija sekmadienį paskelbė, kad buvo sulaikyta 6,5 tonos kokaino ir suimti 9 asmenys po to, kai prieš kelias dienas iš JAV buvo gauta informacija apie laive gabenamus narkotikus ir surengtas reidas prie Kanarų salų.
Policija pranešė, kad narkotikai buvo paslėpti laivo triume. Laivas su Tanzanijos vėliava plaukė iš Panamos į Ispanijos šiaurėje esantį Vigo uostą.
Pasak teisėsaugos, JAV narkotikų kontrolės administracija – federalinė agentūra kovojanti su prekyba narkotikais – perdavė Ispanijai svarbių duomenų, kurie padėjo surengti sėkmingą operaciją.
Ispanija yra vienas pagrindinių kelių kokaino kontrabandai į Europą dėl šios šalies ryšių su Lotynų Amerika, kur kokainas gaminamas, ir dėl jos geografinės padėties Senajame Žemyne.
Ispanijos policija rekordinį kiekį kokaino perėmė 2024 m. spalį, kai į Alchesiraso uostą gabenamame bananų krovinyje buvo rasta apie 13 tonų šių narkotikų.
