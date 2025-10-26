Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
PasaulisĮvykiai

Kurdų sukilėlių grupuotė PKK paskelbė apie smogikų išvedimą iš Turkijos

2025 m. spalio 26 d. 13:00
Kurdistano darbininkų partija (PKK) sekmadienį paskelbė, kad, vykdydama taikos procesą su Turkijos vyriausybe, iš Turkijos išves savo smogikus.
Daugiau nuotraukų (1)
Pareiškime, kuris buvo paskelbtas su PKK siejamame žinių portale ANF, sukilėlių grupuotė pareiškė, kad smogikai iš Turkijos teritorijų bus išvesti į Šiaurės Iraką, kur Kandilo kalnuose yra įsikūrusi pagrindinė PKK būstinė.
PKK Turkijoje, Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose yra įtraukta į teroristinių organizacijų sąrašus. Gegužės mėnesį PKK paskelbė apie išsiformavimą, tokį žingsnį žengdama po to, kai kalinamas jos įkūrėjas Abdullah Öcalanas išsakė atitinkamą raginimą. PKK liepą simboliškai sudėjo savo ginklus.
Šią organizaciją A. Öcalanas įkūrė 1978 m. Turkijoje, pirmiausia kaip atsaką į politinę, socialinę ir kultūrinę kurdų priespaudą šioje šalyje. PKK nuo devintojo dešimtmečio ginkluota jėga ir išpuoliais kovoja už kurdų valstybę arba autonominę teritoriją Turkijos pietryčiuose. Per konfliktą žuvo dešimtys tūkstančių žmonių.
Į aštuntąją dešimtį įkopęs A. Öcalanas nuo 1999 m. kalinamas Imralio saloje.
 
KurdistanasKurdistano darbininkų partija (PKK)Turkija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.