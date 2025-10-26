Palestiniečių lyderis atskleidė galimą įpėdinį

M. Abbasą pakeisti turėtų jo pavaduotojas Husseinas al Sheikhas, kuris pareigas eitų laikinai, sekmadienį pranešė palestiniečių naujienų agentūra WAFA.
Paskelbtame dekrete nurodoma, kad H. al Sheikhas Palestinos administracijai vadovautų iki 90 dienų, jeigu M. Abbasas negalėtų eiti savo pareigų.
Per tokį laikotarpį turėtų būti surengti nauji prezidento rinkimai. Ta pati tvarka galiotų ir M. Abbaso atsistatydinimo atveju, nors tokio žingsnio šiuo metu nesitikima.
H. al Sheikhas, artimas M. Abbaso patikėtinis, viceprezidentu paskirtas anksčiau šiais metais, o tokia pareigybė buvo sukurta balandžio mėnesį.
M. Abbasas, kuriam 89-eri, prezidento rinkimus laimėjo 2005 m. ir šiose pareigose pakeitė Palestinos išsivadavimo organizacijos (PLO) įkūrėją Yasserą Arafatą. Tai buvo paskutinieji prezidento rinkimai Palestinos teritorijoje.
M. Abbasas ir jo „Fatah“ judėjimas yra nuosaikesni už islamistų grupuotę „Hamas“, kuri jėga užėmė Gazos Ruožą 2007 m. ir išvarė „Fatah“.
M. Abbaso vadovaujama Palestinos administracija kai kuriose Izraelio okupuoto Vakarų Kranto dalyse turi ribotą savivaldą, bet neturi jokios įtakos Izraelio kariuomenės sprendimams ar žydų gyvenviečių plėtrai Vakarų Krante, kuri tęsiasi esant dabartinei Izraelio vyriausybei.
PalestinaGazos Ruožas„Hamas“
Rodyti daugiau žymių