Prabilo 19-metė Jungtinėje Karalystėje žiauriai nužudytos lietuvės dukra: siunčia padėką

40-metė A. Druskienė buvo rasta savo namuose su daugybe durtinių žaizdų. Būstą Rytų Londone pastatė ji pati ir jos vyras Augustinas Druskis – tai buvo vieno aukšto namas, kurį jie pagaliau užbaigė ir į kurį persikėlė prieš trejus metus.
Policija į nusikaltimą sureagavo spalio 18 d., apie 1 val. nakties vietos laiku, o Agnė jau vietoje buvo paskelbta mirusia.
43-ejų statybininkas A. Druskis spalio 22 d. pasirodė Old Bailey teisme, kur jam buvo pareikšti kaltinimai dėl jos nužudymo.
Jos nauji kaimynai Haveringe sakė, kad pora „atrodė kaip tobula šeima“. Prie policijos juostų jie paliko gėlių ir užuojautos žinutes.
Paramos rinkimo puslapyje „GoFundMe“ surinkta jau daugiau nei 42 tūkst. svarų Agnės dukrai ir dviem paaugliams broliams, kurie dabar liko be motinos.
„Dėkojame visiems už paramą ir meilę šeimai, bendruomenė padėjo mums suprasti, kiek daug širdžių ji palietė. Mes tai labai vertiname ir tai mums labai padeda“, – portalui „Metro“ kalbėjo 19-metė A. Druskienės dukra Evita.
Alvija Černiauskaitė, Lietuvos bendruomenės Jungtinėje Karalystėje pirmininkė, padėjo su Agnės vaikų parama.
„Nuo to momento, kai bendruomenė sužinojo apie tragediją, mes pradėjome siūlyti pagalbą – ne tik finansines aukas, bet ir paguodos žodžius, emocinę paramą ir praktinę pagalbą. Lietuvos bendruomenės valdyba organizavo aukojimus, plačiai skleidė žinią, kad vaikai pajustų bent šiek tiek rūpesčio ir meilės“, – kalbėjo ji.
„Ši tragedija giliai sujaudino visus. Agnė buvo žinoma kaip malonus, šiltas ir atsidavęs žmogus, todėl jos mirtis sujaudino ne tik artimiausius žmones“, – pridūrė ji.
„Daugelis žmonių, kurie jos asmeniškai nepažinojo, sakė, kad jaučiasi tarsi būtų praradę artimą žmogų. Šis užuojautos proveržis priminė mums apie mūsų lietuvių bendruomenės stiprybę – kad net ir toli nuo tėvynės, liūdnos akimirkos mus vienija“, – kalbėjo A. Černiauskaitė.
Paramos rinkimo puslapio aprašyme nurodyta, kad Agnės vaikai liko be svarbiausio žmogaus – savo motinos.
„Tai ne tik netektis. Tai begalinis skausmas, tyla ir tuštuma, kurios niekas negali užpildyti“, – rašoma jame.
„Kiekvienas gerumo veiksmas, kiekvienas paaukotas svaras, kiekvienas kartas, kai šiuo pranešimu yra pasidalijama, yra tarsi švelni ranka, apglėbianti vaikus, kurie neteko motinos, ir švelnus balsas, šnabždantis: „Jūs nesate vieni.“
Sugniuždytas kaimynas, kuris neseniai neteko savo žmonos, „Metro“ pasakojo, kad policija uždarė gatvę nuo ankstyvo spalio 18 d. ryto.
„Esu visiškai sukrėstas. Tai mane labai nuliūdino. Jie atrodė kaip miela šeima. Aš priimdavau jų siuntinius, kai jų nebuvo namuose, ir jie visada buvo labai dėkingi“, – kalbėjo kaimynas.
„Ryte matydavau, kaip mama veda vaikus į mokyklą. O trečiadieniais tėvas išnešdavo šiukšles. Jie čia gyveno daugiau nei trejus metus. Tai labai liūdna“, – pridūrė jis.
Prie jos namų buvo paliktos gėlės.
Prie vienos puokštės buvo pridėta kortelė su užrašu: „Negaliu patikėti, kad daugiau tavęs nebepamatysiu. Angelai tave paėmė per anksti, tai taip neteisinga.“
Aukos ir kaltinamojo šeimos spalio 20 d. dalyvavo magistratų teismo posėdyje.
