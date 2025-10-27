Čekijos prezidentas pavedė buvusiam premjerui milijardieriui formuoti vyriausybę

ANO partija, kurios lyderis A. Babišas save vadina „trumpistu“, spalio 3–4 d. vykusiuose rinkimuose gavo 34,5 proc. balsų ir laimėjo 80 vietų 200 narių parlamente, tačiau absoliučios daugumos neturi.
Čekijos prezidentas Petras Pavelas pirmadienį pavedė A. Babišui formuoti naują vyriausybę, sakydamas, kad šį sprendimą grindžia „rinkimų rezultatais... ligšioline derybų pažanga ir įvairių parlamentinių partijų užimamomis pozicijomis“.
2017–2021 m. premjero pareigas ėjęs A. Babišas jau pradėjo derybas su kraštutinių dešiniųjų partija „Laisvė ir tiesioginė demokratija“ (SPD) ir dešiniąja Motoristų partija. Pirmadienį jis žurnalistams sakė, kad derybos bus tęsiamos trečiadienį.
SPD, kuri nori referendumo dėl Čekijos išstojimo iš Europos Sąjungos, – A. Babišas tam kategoriškai nepritaria – gavo 15 vietų.
Naujoji Motoristų partija, kuri anksčiau veikė kaip vieno klausimo grupė, kovojanti prieš ES planus atsisakyti vidaus degimo variklių, dabar turės 13 vietų.
P. Pavelas paragino „Babišą pateikti tokią vyriausybės sudėtį, kuri jokiu būdu nesusilpnintų mūsų demokratinės valstybės principų, įtvirtintų Čekijos Respublikos Konstitucijoje“.
Derybų dėl koalicijos rezultatai tikriausiai turės įtakos santykiams tarp karo draskomos Ukrainos ir Čekijos, 10,9 mln. gyventojų turinčios ES ir NATO narės.
Kadenciją baigianti centro dešiniųjų vyriausybė teikė humanitarinę ir karinę pagalbą Kyjivui, kuris nuo 2022 m. vasario mėnesio kovoja su plataus masto Rusijos invazija.