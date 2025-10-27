D. Trumpas teigia kurį laiką nesusitiksiantis su Kanados atstovais

D. Trumpas paskelbė, kad padidins muitus kanadietiškoms prekėms papildomais 10 proc. ir nutraukė visas prekybos derybas – jis tokį žingsnį žengė po to, kai buvo inicijuota, pasak jo, „apgaulinga“ prieš muitus nukreipta reklamos kampanija, kurioje cituojamas velionis buvęs JAV prezidentas Ronaldas Reaganas.
Lėktuve „Air Force One“ žurnalistų paklaustas, ar jis susitiks su M. Carney Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) aukščiausiojo lygio susitikime, D. Trumpas atsakė neigiamai ir kartu pažymėjo, kad nenori su juo susitikti.
„Kurį laiką su juo nesusitiksiu (…) Kanada yra viena iš šalių, su kuriomis sunkiausia bendradarbiauti, nors aš myliu pačią Kanadą ir Kanados žmones“, – pridūrė D. Trumpas. Jis nepatvirtino, kada įsigalios didesni muitai.
Pirmadienį kalbėdamas Malaizijoje surengto regioninio viršūnių susitikimo kuluaruose, M. Carney pareiškė esąs pasirengęs po užvirusio ginčo atnaujinti derybas su D. Trumpu.
„Esame pasirengę susėsti su Jungtinėmis Valstijomis, aš – su prezidentu, mano kolegos – su savo kolegomis, kai JAV bus pasirengusios susėsti“, – žurnalistams sakė M. Carney.
Jis nurodė, kad Kvala Lumpūre neturėjo jokio kontakto su JAV prezidentu. Tačiau jis pridūrė, kad sutiko susitikti su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu – abiejų lyderių laukiama trečiadienį Pietų Korėjoje vyksiančiame APEC viršūnių susitikime. Anot M. Carney, derybose su Kinijos vadovu, be kita ko, bus aptariami „komerciniai santykiai, taip pat pasaulinės sistemos raida“.
D. Trumpo pasauliniai sektoriniai muitai, ypač plienui, aliuminiui ir automobiliams, smarkiai paveikė Kanadą. Jie paskatino atsisakyti darbo vietų ir ėmė daryti spaudimą verslui.
„Buvome padarę didelę pažangą siekdami papildyti mūsų prekybos santykius“, – pridūrė M. Carney, kalbėdamas apie derybas dėl prekybos su JAV, įskaitant „didelę pažangą plieno, aliuminio ir su energetika susijusiose srityse“.
Minėtoje reklamoje, kurią inicijavo Kanados Ontarijo provincija, buvo panaudotos citatos iš 1987 m. per radiją transliuoto R. Reagano kreipimosi dėl prekybos. Jame buvęs prezidentas įspėjo dėl padarinių, kuriuos JAV ekonomikai gali atnešti dideli importo muitai.
Reklamoje respublikonas pažymi, kad „dideli muitai neišvengiamai lemia užsienio šalių atsakomuosius veiksmus ir sukelia įnirtingus prekybos karus“. Ši citata sutampa su jo kalbos stenograma, pateikiama R. Reagano prezidentinės bibliotekos tinklalapyje. R. Reagano fondas ketvirtadienį tinkle „X“ parašė, kad Ontarijo vyriausybė panaudojo „atrinktus garso ir vaizdo įrašus“ ir kad vertina savo teisines galimybes.
Ontarijas pranešė, kad pirmadienį atšauks prieš muitus nukreiptą reklamą, jog derybos galėtų būti tęsiamos.