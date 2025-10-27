ES lyderiai solidarizuojasi su Lietuva: oro erdvės pažeidimus vadina hibridine veikla

„Europa visiškai solidarizuojasi su Lietuva, susidūrusia su nuolatiniais helio kontrabandos balionų įsiveržimais į jos oro erdvę. Tai destabilizacija. Tai provokacija. Mes tai vadiname tikruoju vardu: hibridine grėsme. Mes to netoleruosime. Tai dar viena priežastis paspartinti mūsų pavyzdinių iniciatyvų – Rytų flango stebėjimo ir Europos dronų gynybos iniciatyvos – įgyvendinimą“, – pirmadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbė U. von der Leyen.
Tuo metu A. Costa sako, jog Europos Sąjunga (ES) ir toliau spaus Minsko režimą dėl jo bendrininkavimo su Rusija kare prieš Ukrainą.
„Visiškas solidarumas su Lietuvos žmonėmis po Baltarusijos nuolatinių ir provokuojančių veiksmų prieš ES ir jos valstybes nares. Ši hibridinė veikla turi liautis, o Baltarusija turi užkirsti kelią tolesniems incidentams. ES ir toliau darys spaudimą režimui dėl jo bendrininkavimo Rusijos kare prieš Ukrainą ir rems ES rytinės sienos apsaugą“, – tinkle „X“ rašė EVT prezidentas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
Europos Komisija (EK)Europos Vadovų TarybaUrsula von der Leyen
