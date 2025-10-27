Lrytas Premium prenumerata tik
Italijos teismas leido išduoti įtariamąjį dujotiekio „Nord Stream“ byloje į Vokietiją

2025 m. spalio 27 d. 12:50
Italijos teismas pritarė tam, kad byloje, susijusioje su išpuoliu prieš dujotiekį „Nord Stream“, įtariamas Ukrainietis būtų išduotas Vokietijai, pirmadienį pranešė įtariamojo advokatas.
49 metų vyriškis buvo suimtas rugpjūčio pabaigoje, kai atostogaudavo Italijoje. Jis laikomas vienu iš įtariamų 2022 m. išpuolių, per kuriuos buvo sugadinti iš Rusijos į Vokietiją einantys dujotiekiai, organizatorių.
Vokietijos prokurorai Ukrainos pilietį kaltina tuo, kad veikdamas su kitais sukėlė sprogimą ir įvykdė antikonstitucinio sabotažo aktą.
Bolonijos teismas rugsėjį jau buvo patvirtinęs jo ekstradiciją, tačiau įtariamojo advokatas kreipėsi į Italijos Aukščiausiąjį Teismą, kuris sustabdė perdavimą dėl procedūrinių klaidų.
Tada Aukščiausiasis Teismas grąžino bylą į Boloniją, kur naujai sudarytam teismui buvo pavesta iš naujo išnagrinėti bylą.
 
