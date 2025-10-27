Italijos teismas leido išduoti įtariamąjį dujotiekio „Nord Stream“ byloje į Vokietiją

49 metų vyriškis buvo suimtas rugpjūčio pabaigoje, kai atostogaudavo Italijoje. Jis laikomas vienu iš įtariamų 2022 m. išpuolių, per kuriuos buvo sugadinti iš Rusijos į Vokietiją einantys dujotiekiai, organizatorių.
Vokietijos prokurorai Ukrainos pilietį kaltina tuo, kad veikdamas su kitais sukėlė sprogimą ir įvykdė antikonstitucinio sabotažo aktą.
Bolonijos teismas rugsėjį jau buvo patvirtinęs jo ekstradiciją, tačiau įtariamojo advokatas kreipėsi į Italijos Aukščiausiąjį Teismą, kuris sustabdė perdavimą dėl procedūrinių klaidų.
Tada Aukščiausiasis Teismas grąžino bylą į Boloniją, kur naujai sudarytam teismui buvo pavesta iš naujo išnagrinėti bylą.
ItalijaNord StreamVokietija
