Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
PasaulisĮvykiai

Izraelis atšaukia nepaprastąją padėtį bendruomenėse, esančiose greta Gazos Ruožo

2025 m. spalio 27 d. 16:54
Izraelis pirmą kartą nuo 2023 m. spalio mėnesio, kai buvo įvykdytas „Hamas“ išpuolis, atšaukė nepaprastąją padėtį teritorijose, esančiose netoli sienos su Gazos Ruožu, pirmadienį paskelbė gynybos ministras Israelis Katzas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Nusprendžiau priimti (Izraelio kariuomenės) rekomendaciją ir pirmą kartą nuo spalio 7-osios atšaukti specialiąją padėtį šalyje“, – sakoma I. Katzo biuro pareiškime.
Atitinkamas sprendimas esą „atspindi naują saugumo realybę šalies pietuose“ ir buvo priimtas toliau galiojant paliauboms, kurios prasidėjo spalio 10 d.
Nepaprastoji padėtis, kuri galiojo iki 80 kilometrų atstumu nuo Gazos Ruožo Pietų Izraelyje, suteikė valdžios institucijoms specialius įgaliojimus palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti civilių gyventojų saugumą.
Ta pati nepaprastoji padėtis 2025 m. birželį buvo laikinai išplėsta visame Izraelyje po žydų valstybės smūgių Irane, į kuriuos Islamo Respublika atsakė paleisdama raketas.
 
IzraelisGazos Ruožas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.