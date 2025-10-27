Kinija prieš D. Trumpo ir Xi Jinpingo derybas: artėja daugiapolis pasaulis

Pasaulio rinkos atidžiai stebi, ar du prezidentai per ketvirtadienį planuojamą susitikimą galės sustabdyti prekybos karą, kurį sukėlė šiemet į valdžią grįžusio D. Trumpo paskelbti dideli tarifai.
Pirmadienį kalbėdamas forume Pekine, Wang Yi paragino „nustoti politizuoti ekonomiką ir prekybą, dirbtinai skaldyti pasaulio rinkas ir pasitelkti prekybos karus bei kovas dėl tarifų“.
„Dažnas pasitraukimas iš susitarimų ir įsipareigojimų nevykdymas, entuziastingai sudarinėjant blokus ir klikas, sukėlė daugiašališkumui precedento neturinčių iššūkių“, – sakė Wang Yi, nors konkrečių šalių nepaminėjo.
„Istorijos eigos nesustabdysi, ateina daugiapolis pasaulis“, – sakė jis.
D. Trumpas sekmadienį pradėjo kelionę po Aziją, jos kulminacija turėtų būti susitikimas su Xi Jinpingu Pietų Korėjoje – pirmosios tiesioginės abiejų lyderių derybos nuo tada, kai JAV prezidentas sausio mėnesį pradėjo antrąją kadenciją.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas ir Kinijos vicepremjeras He Lifengas jau surengė dviejų dienų pokalbius dėl prekybos, siekdami susitarimo, kaip išvengti lapkričio 1 d. turinčių įsigalioti papildomų 100 proc. tarifų. Kinijos prekybos viceministras Li Chenggangas sakė, kad pasiektas pirminis susitarimas.
S. Bessentas ABC sakė, kad papildomų tarifų iš esmės išvengta, bei užsiminė, kad pavyko susitarti dėl retųjų žemių elementų ir Amerikos sojų pupelių eksporto.
D. Trumpas ir Xi Jinpingas kalbėsis ne tik apie prekybą, bet gali paliesti ir Taivano, savarankiškai valdomos salos, kurią Kinija laiko savo teritorija, problemą. Jungtinės Amerikos Valstijos laikosi tik Pekino pripažinimo politikos, bet tiekia ginklus Taivanui, kad šis galėtų apsiginti.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio praėjusią savaitę pareiškė, kad galimybė atsisakyti Taivano sudarant prekybos susitarimą su Kinija nesvarstoma.
Kinijos valstybinis transliuotojas CCTV pirmadienio rytą paskelbė, kad Pekino kariuomenė neseniai pasiuntė bombonešius H-6K atlikti „imituojamos konfrontacijos mokymų jūroje ir oro erdvėje aplink Taivaną“.
Taivano gynybos ministerija pranešimą pavadino „akivaizdžia propagandos operacija, skirta įbauginti“. Ministerijos kasdien skelbiami duomenys nerodo, kad pastarosiomis dienomis būtų smarkiai padaugėję Pekino įsiveržimų į Taivano oro erdvę.
KinijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)JAV
Rodyti daugiau žymių