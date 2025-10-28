B. Netanyahu nurodė surengti „galingus“ smūgius Gazos Ruože

„Galingi smūgiai“ turi būti surengti nedelsiant, nurodoma premjero biuro pareiškime. To priežastys nebuvo nurodytos.
Prieš tai būta pranešimų apie susišaudymą tarp IDF ir „Hamas“ Gazos Ruože. Izraelio armijos stotis paskelbė, kad ginkluoti „Hamas“ nariai šaudė į Izraelio kareivius. Palestiniečių liudininkų teigimu, tada įvyko kelių teritorijų Rafacho regione apšaudymas iš artilerijos.
Nuo paliaubų tarp Izraelio ir „Hamas“ pradžios spalio 10 d., kurios paskelbtos pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planą, vis būdavo mirtinų incidentų. Per juos, „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos tarnybos duomenimis, žuvo daugiau kaip 90 palestiniečių. Prieš daugiau kaip savaitę per ataką žuvo du Izraelio kariai.
Be to, Izraelyje didelės kritikos sulaukia tai, kad „Hamas“ dar negrąžino visų įkaitų kūnų, kaip tai numatyta paliaubų susitarime. Grupuotė turėjo perduoti 28 negyvų įkaitų palaikus, tačiau iki šiol perdavė tik 13. „Hamas“ tai aiškina sudėtingomis sąlygomis vietoje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį padidino spaudimą „Hamas“ greitai perduoti likusius negyvus įkaitus.
„Hamas“ ginkluotas sparnas dabar pareiškė, kad antradienį planuotas vieno rasto įkaito kūno perdavimas atidedamas. Tai argumentuojama Izraelio paliaubų pažeidimais.
Benjaminas NetanyahuIzraelisGazos Ruožas
