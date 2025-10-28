Japonijos gubernatorius prašo karinės pagalbos ginantis nuo žmones puldinėjančių meškų

Vienas oficialus asmuo naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad meškos šiais metais Japonijoje pražudė net dešimtį žmonių. Šis skaičius viršijo pirmesnį rekordą, kai 2024 m. kovą pasibaigusiais finansiniais metais užpulti meškų žuvo šeši asmenys.
Dėl tokių veiksnių, kaip žmonių populiacijos mažėjimas ir klimato kaita, gyvūnai vis dažniau ateina į miestus.
Šiaurinės Akitos prefektūros gubernatorius Kenta Suzuki Japonijos gynybos ministrui sakė, kad „mūsų piliečių gyvybes apsaugoti galima tik su savigynos pajėgų pagalba“.
„Išpuoliai, kai taikomasi į aukos kaklą ir veidą, yra labai dažni, todėl padėtis išties siaubinga“, – sakė jis.
K. Suzuki teigė, kad dabar meškos pasirodo ne tik kalnuose, bet ir miestuose.
Nėra normalu, kad būtų taip trikdomas visų gyventojų kasdienis gyvenimas, pridūrė jis.
Naujai paskirtas gynybos ministras Shinjiro Koizumi atsakydamas į jo prašymą pareiškė, kad vyriausybė „pasinaudos visomis galimybėmis ir įgaliojimais“ saugumui atkurti.
Vienas aplinkos ministerijos pareigūnas, sekantis meškų išpuolius, antradienį naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad nužudytų žmonių skaičius tikrai pasiekė 10.
Valdžios atstovo teigimu, naujausia auka kartu su dar trimis žmonėmis buvo užpulta praėjusią savaitę viename Akitos kalnų kaime.
Tačiau į šį skaičių dar neįtrauktos naujausios aukos, kurios, atrodo, žuvo kitų išpuolių metu.
Pirmadienį netoli ryžių laukų Akitos mieste buvo rasta negyva moteris, o kaimyniniame Ivatės regione – vyras ir jo šuo, pranešė vietos žiniasklaida. Ant abiejų jų kūnų rasta užpuolimo žymių.
Meškos puldinėja turistus, užeina į parduotuves, pasirodo prie mokyklų ir parkų, ypač šiauriniuose regionuose.
Japonijoje yra dviejų rūšių meškų: Azijos juodieji lokiai, dar vadinami mėnulio lokiais, ir už juos didesni rudieji lokiai, gyvenantys pagrindinėje šiaurinėje Hokaido saloje.
Kasmet nušaunama tūkstančiai meškų, nors, Japonijos gyventojų populiacijai senstant, mažėja ir pačių medžiotojų skaičius.
Praėjusią savaitę naujasis Japonijos aplinkos ministras Hirotaka Ishihara meškų išpuolius pavadino „didele ir rimta problema“.
„Esame pasiryžę toliau stiprinti įvairias priemones ir, be kita ko, rengti valstybinius medžiotojus bei kontroliuoti meškų populiaciją“, – kalbėdamas spaudos konferencijoje sakė jis.