„Hamas“ teigia Gazos Ruože radusi dar dviejų įkaitų kūnus

Grupės ginkluotas sparnas „Al Qassamo brigados“ apie tai pranešė antradienio vakarą savo „Telegram“ kanale, taip pat paskelbė dviejų įkaitų pavardes, tačiau nebuvo aišku, ar kūnai naktį turėjo būti perduoti Izraeliui.
Izraelio žiniasklaida paprastai neskelbia įkaitų pavardžių, kol kūnai nėra oficialiai identifikuoti ir nepranešta šeimoms.
Anksčiau „Hamas“ teigė, kad atidės planuotą dar vieno kūno perdavimą dėl Gazos Ruože atsinaujinusio smurto. „Al Qassamo brigados“ teigė, kad atidėjimas yra atsakas į Izraelio pažeidimus. Grupuotė pranešė, kad kūnas buvo rastas tunelyje Gazos Ruožo pietuose, ir pridūrė, kad naujos Izraelio atakos trukdo palaikų paieškoms ir perdavimui.
Izraelis antradienį surengė naujus smūgius iš oro Gazos Ruože, praėjus beveik trims savaitėms po paliaubų pradžios. Gynybos ministras Izraelis Katzas pareiškė, kad vyriausybė reagavo į „Hamas“ ataką prieš Izraelio kareivius, taip pat į vėlavimus perduoti įkaitų palaikus, kaip susitarta. „Hamas“ neigia esanti atsakinga už Izraelio kareivių užpuolimą.
„Hamas“Gazos RuožasPalestina
