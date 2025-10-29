D. Trumpas prieš susitikimą su Xi Jinpingu užsiminė apie galimybę sumažinti muitus

„Tikiuosi juos sumažinti, nes manau, kad jie padės mums išspręsti fentanilio situaciją“, – pareiškė JAV vadovas, žurnalistų paklaustas, ar jis būtų pasirengęs sumažinti „su fentaniliu susijusius muitus“ prekėms iš Kinijos. D. Trumpas daugiau detalių nepateikė.
Kiek anksčiau leidinys „The Wall Street Journal“, remdamasis su šiuo klausimu susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad Kinija mainais už su fentaniliu susijusių JAV muitų kiniškoms prekėms sumažinimą turėtų įsipareigoti griežčiau kontroliuoti šio narkotiko gamybai naudojamų cheminių medžiagų eksportą.
D. Trumpas yra ne kartą apkaltinęs Kiniją, kad jai iš dalies tenka atsakomybė už fentanilio krizę JAV. Fentanilis – stiprią priklausomybę sukeliantis sintetinis opioidas – yra iki 50 kartų stipresnis už heroiną. Pasak JAV valdžios institucijų, vos keli miligramai gali būti mirtini.
JAV narkotikų kontrolės institucijos jau seniai laiko Kiniją cheminių medžiagų, reikalingų šio narkotiko gamybai, gamybos centru. Pernai JAV Teisingumo departamentas apkaltino Kinijoje įsikūrusias įmones ir jų darbuotojus nusikaltimais, susijusiais su fentanilio gamyba.
Vasario mėnesį D. Trumpo administracija įvedė papildomus importo muitus kiniškoms prekėms, šį žingsnį motyvuodama fentanilio krize.
D. Trumpas ir Xi Jinpingas ketvirtadienį turėtų susitikti Pietų Korėjoje rengiamo Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimo kuluaruose. Abu lyderiai turėtų aptarti dabartinį prekybos ginčą, užvirusį tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų.
