Europos Taryba įspėja apie pavojų, kad Sakartvele gali susiformuoti diktatūra

Toks perspėjimas pasigirdo kitą dieną po to, kai valdančioji Sakartvelo partija paprašė šalies konstitucinio Teismo uždrausti opozicijos grupuotes. Kritikai šį sprendimą pasmerkė kaip galutinį žingsnį link autoritarinės valdžios šioje Juodosios jūros šalyje.
Dvi Europos Tarybos pranešėjos Sakartvelo klausimais trečiadienį paragino šalį atsiimti savo prašymą.
„Uždraudus demokratinę opoziciją iš esmės būtų įvesta vienpartinė diktatūra, o tai nesuderinama su naryste Europos Taryboje“, – savo pranešime teigė Edite Estrela ir Sabina Cudic.
Sakartvelas yra viena iš 46 Europos Tarybos – žemyno demokratijos ir žmogaus teisių priežiūros institucijos – valstybių narių.
Šalis nuo praėjusių metų parlamento rinkimų, kurių rezultatai, opozicijos teigimu, buvo suklastoti, yra įklimpusi į politinę krizę. Ji atsisako pripažinti naująjį parlamentą ir vyriausybę.
Parlamento pirmininkas Šalva Papuašvilis, priklausantis valdančiajai partijai „Sakartvelo svajonė“, sakė, kad kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydamas uždrausti buvusio prezidento Michailo Saakašvilio įkurtą partiją „Vieningas nacionalinis judėjimas“, „Ahali – Koalicija už pokyčius“ ir „Stiprus Sakartvelas – Lelo“.
Jis apkaltino jas „nuolat kenkiant vyriausybės teisėtumui ir veikiant prieš valstybės konstitucinę tvarką“.
Konstitucinis Teismas, kurį, daugelio manymu, kontroliuoja valdančioji partija, sprendimą dėl šio prašymo priimti turi per devynis mėnesius.
Buvusi prezidentė Salomė Zurabišvili tokį valdančiųjų žingsnį pavadino „galutiniu Sakartvelo teroro režimo žingsniu“, sakydama, kad jo tikslas – paversti šalį „rusų stiliaus autoritariniu režimu“.
Nuo 2012 m. valdžioje esančiai „Sakartvelo svajonei“ jau yra tekę išgirsti kaltinimų dėl demokratijos nuosmukio, artėjimo prie Rusijos ir Sakartvelo siekio įstoti į ES žlugdymo.
Partija su tokiais kaltinimais nesutinka, teigdama, kad saugo stabilumą, o Vakarų „giluminė valstybė“ su opozicijos partijų pagalba siekia įtraukti Sakartvelą į karą Ukrainoje.