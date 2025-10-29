J. D. Vance'as: nepaisant susirėmimų Izraelio ir „Hamas“ paliaubos Gazos Ruože tebegalioja

„Ugnies nutraukimas toliau galioja. Tai nereiškia, kad vienur ar kitur nebus nedidelių susirėmimų“, – citavo J. D. Vance‘ą JAV žiniasklaida.
Izraelio vyriausybė pareiškė surengusi Gazos Ruože oro antskrydžius atsakydama į išpuolį prieš Izraelio kareivius. „Hamas“ neigė esanti už tai atsakinga.
Laikraštis „The Wall Street Journal“, remdamasis JAV pareigūnu, teigė, kad Vašingtonas buvo iš anksto informuotas apie Izraelio smūgius ir tikėjosi tikslinių atakų. Izraelis neketina kelti pavojaus paliauboms, pridūrė pareigūnas.
J. D. Vance'as JAV transliuotojui NBC sakė, kad Izraelio kareivį Gazos Ruože užpuolė „Hamas“ arba kitas veikėjas. Jis sakė, kad Izraelio atsako tikėjosi, bet vis tiek yra įsitikinęs, jog JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planas toliau galioja.
Paliaubos Gazos Ruože įsigaliojo nuo spalio 10 d., tačiau mirtini incidentai tęsiasi. Pasak „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos tarnybos, žuvo daugiau nei 90 palestiniečių. Šios informacijos nepriklausomai patikrinti neįmanoma.
Maždaug prieš savaitę du Izraelio kareiviai žuvo per raketinės granatos ataką. Izraelis taip pat kaltina „Hamas“ atidėliojant nužudytų įkaitų kūnų perdavimą.
Izraelis„Hamas“Gazos Ruožas
